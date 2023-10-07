https://ria.ru/20231007/izrail-1901146324.html

Полиция Израиля участвует в боевых действиях вместе с военными

Полиция Израиля участвует в боевых действиях вместе с военными - РИА Новости, 07.10.2023

Полиция Израиля участвует в боевых действиях вместе с военными

Полиция Израиля совместно с военными участвует в операции по зачистке на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, среди полицейских есть жертвы,... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:07

2023-10-07T14:07

2023-10-07T17:28

в мире

израиль

армия обороны израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Полиция Израиля совместно с военными участвует в операции по зачистке на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, среди полицейских есть жертвы, сообщает газета Haaretz со ссылкой на комиссара полиции Коби Шабтайя. "Полиция действует в ряде районов боевых действий совместно с ЦАХАЛ (Армией обороны Израиля - ред.), специальными подразделениями и всеми дополнительными силами, которые были переброшены в сектор Газа", - говорится в сообщении.В полиции также сообщили, что среди правоохранительных органов есть жертвы. "К сожалению, есть жертвы и среди наших сил, и среди мирного населения, находившегося поблизости", - приводит газета слова Шабтайя. Ранее газета Haaretz со ссылкой на экстренные службы сообщала, что число погибших в Израиле на фоне эскалации возросло до 20. В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в эти минуты направляется в штаб министерства обороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.

https://ria.ru/20231007/izrail-1901144310.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Расстрел полиции палестинцами Расстрел полиции палестинцами 2023-10-07T14:07 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году