https://ria.ru/20231007/izrail-1901143679.html

На юге Израиля сообщили о повреждении электросети

На юге Израиля сообщили о повреждении электросети - РИА Новости, 07.10.2023

На юге Израиля сообщили о повреждении электросети

Электросеть повреждена на юге Израиля на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, приходят сообщения о перебоях в подаче электроэнергии, сообщает газета РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T13:52

2023-10-07T13:52

2023-10-07T14:48

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Электросеть повреждена на юге Израиля на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, приходят сообщения о перебоях в подаче электроэнергии, сообщает газета Haaretz."На юге Израиля повреждена электросеть, сообщается об отключениях электроэнергии", - отмечает газета.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Служба скорой помощи Израиля сообщала, что число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас