https://ria.ru/20231007/izrail-1901140145.html

Эксперт назвал причину эскалации в Израиле

Эксперт назвал причину эскалации в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023

Эксперт назвал причину эскалации в Израиле

Эскалация конфликта Израиля и сектора Газа связана с внутриполитическим кризисом в Израиле, а также с попытками нормализации отношений Саудовской Аравии и... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T13:27

2023-10-07T13:27

2023-10-07T17:36

в мире

израиль

саудовская аравия

ближний восток

хамас

армия обороны израиля

высшая школа экономики (вшэ)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Эскалация конфликта Израиля и сектора Газа связана с внутриполитическим кризисом в Израиле, а также с попытками нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля, заявил РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявляет, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Газета Haaretz сообщила о 20 погибших, издание Times of Israel сообщало о 300 пострадавших. "В Израиле неспокойно, там серьезный внутриполитический кризис с многотысячными демонстрациями. И поскольку Израиль это важный элемент геополитики Ближнего Востока, то внутренний кризис там вызывает повышенный интерес ближних и дальних соседей", - сказал Чупрыгин. Обострение при этом началось не вчера, подчеркнул эксперт, оно с переменным успехом идет весь последний год. "Еще можно связать нынешнее обострение с увеличением активности в последние два месяца, в том числе со стороны США, по налаживанию отношений Израиля и Саудовской Аравии. Эта нормализация невыгодна таким революционно-боевым группировкам, типа движения "Хезболлах" или ХАМАС в секторе Газа", - добавил Чупрыгин. Кроме того, одним из "кирпичиков" нынешней эскалации можно назвать и человеческий фактор, добавил он. "Давайте не забывать про человеческий фактор: бойцы ЦАХАЛ находятся в нервном состоянии минимум последний год. Любая провокация на границе вызывает моментальную реакцию, может, и ненужную. А дальше идет эскалация по цепочке", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html

израиль

саудовская аравия

ближний восток

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Подразделения ливанской группировки "Хезболла" у северной границы с Израилем Подразделения ливанской группировки "Хезболла" у северной границы с Израилем 2023-10-07T13:27 true PT0M10S

ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения. 2023-10-07T13:27 true PT0M59S

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в мире, израиль, саудовская аравия, ближний восток, хамас, армия обороны израиля, высшая школа экономики (вшэ), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году