https://ria.ru/20231007/izrail-1901134457.html
Британия осудила атаки ХАМАС и поддержала право Израиля на оборону
Британия осудила атаки ХАМАС и поддержала право Израиля на оборону - РИА Новости, 07.10.2023
Британия осудила атаки ХАМАС и поддержала право Израиля на оборону
Великобритания безоговорочно осуждает атаки ХАМАС по Израилю и поддерживает право страны на оборону, заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T12:45
2023-10-07T12:45
2023-10-07T12:45
в мире
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биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Великобритания безоговорочно осуждает атаки ХАМАС по Израилю и поддерживает право страны на оборону, заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли. "Великобритания безоговорочно осуждает ужасающие атаки ХАМАС по гражданам Израиля. Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля на оборону", - написал глава ведомства на странице в соцсети X.Позднее премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что был "шокирован" совершенными атаками, и добавил, что Израиль обладает "абсолютным правом на оборону"."Мы находимся в контакте с израильскими властями, гражданам Великобритании в Израиле следует придерживаться правительственным рекомендациям по путешествиям", - написал он на странице в соцсети X.В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в эти минуты направляется в штаб министерства обороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.
https://ria.ru/20231007/izrail-1901126287.html
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в мире, израиль, великобритания, тель-авив, джеймс клеверли, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, риши сунак
В мире, Израиль, Великобритания, Тель-Авив, Джеймс Клеверли, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Риши Сунак
Британия осудила атаки ХАМАС и поддержала право Израиля на оборону
МИД Британии безоговорочно осудил атаки ХАМАС по Израилю