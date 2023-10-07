https://ria.ru/20231007/izrail-1901134457.html

Британия осудила атаки ХАМАС и поддержала право Израиля на оборону

Британия осудила атаки ХАМАС и поддержала право Израиля на оборону - РИА Новости, 07.10.2023

Британия осудила атаки ХАМАС и поддержала право Израиля на оборону

Великобритания безоговорочно осуждает атаки ХАМАС по Израилю и поддерживает право страны на оборону, заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T12:45

2023-10-07T12:45

2023-10-07T12:45

в мире

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джеймс клеверли

биньямин нетаньяху

хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Великобритания безоговорочно осуждает атаки ХАМАС по Израилю и поддерживает право страны на оборону, заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли. "Великобритания безоговорочно осуждает ужасающие атаки ХАМАС по гражданам Израиля. Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля на оборону", - написал глава ведомства на странице в соцсети X.Позднее премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что был "шокирован" совершенными атаками, и добавил, что Израиль обладает "абсолютным правом на оборону"."Мы находимся в контакте с израильскими властями, гражданам Великобритании в Израиле следует придерживаться правительственным рекомендациям по путешествиям", - написал он на странице в соцсети X.В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в эти минуты направляется в штаб министерства обороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.

https://ria.ru/20231007/izrail-1901126287.html

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