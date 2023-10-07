https://ria.ru/20231007/izrail-1901134144.html

В Израиле отменили занятия в школах в центре и на юге страны

В Израиле отменили занятия в школах в центре и на юге страны - РИА Новости, 07.10.2023

В Израиле отменили занятия в школах в центре и на юге страны

Армия обороны Израиля объявила об отмене занятий в школах в центре и на юге страны, около миллиона детей останутся дома на фоне эскалации между Израилем и... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T12:40

2023-10-07T12:40

2023-10-07T12:40

в мире

израиль

палестина

хамас

армия обороны израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901108634_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_61d40b0be8ddda5c83319253247554ab.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля объявила об отмене занятий в школах в центре и на юге страны, около миллиона детей останутся дома на фоне эскалации между Израилем и Палестиной, сообщает газета Times of Israel."Армия обороны Израиля объявляет об отмене занятий в школах в центральной и южной частях Израиля, что означает, что завтра примерно 1 миллион детей останутся дома на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и террористическими группировками в секторе Газа", - говорится в сообщении издания.Ранее газета сообщала, что шесть человек погибли и около 300 пострадали в Израиле, против которого начало операцию военное крыло движения ХАМАС.Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", объявило о проведении операции против Израиля и заявляет, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году