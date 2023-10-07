https://ria.ru/20231007/izrail-1901133033.html

Лидер Палестины заявил о праве народа на самооборону от израильских войск

Лидер Палестины заявил о праве народа на самооборону от израильских войск - РИА Новости, 07.10.2023

Лидер Палестины заявил о праве народа на самооборону от израильских войск

Президент Палестины Махмуд Аббас провел экстренное заседание с рядом официальных лиц, в ходе которого подчеркнул право палестинского народа на самооборону от... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T12:31

2023-10-07T12:31

2023-10-07T17:24

в мире

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

махмуд аббас

хамас

армия обороны израиля

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас провел экстренное заседание с рядом официальных лиц, в ходе которого подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев, передает агентство WAFA."Президент Государства Палестина Махмуд Аббас провел экстренное заседание руководства, в котором участвовали ряд гражданских официальных лиц и руководителей органов безопасности", - говорится в сообщении агентства.Как пишет агентство, Аббас "подчеркнул право палестинского народа на самооборону от терроризма поселенцев и израильских войск".Отмечается, что палестинский лидер поручил "обеспечить все, что необходимо, для укрепления стойкости палестинского народа".Военное крыло палестинского движения ХАМАС ранее объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что более 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по Израилю. Число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20.

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Реакция жителей Палестины на ракетные удары по Израилю Реакция жителей Палестины на ракетные удары по Израилю 2023-10-07T12:31 true PT0M35S

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в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля