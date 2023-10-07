Рейтинг@Mail.ru
Лидер Палестины заявил о праве народа на самооборону от израильских войск - РИА Новости, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 07.10.2023 (обновлено: 17:24 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/izrail-1901133033.html
Лидер Палестины заявил о праве народа на самооборону от израильских войск
Лидер Палестины заявил о праве народа на самооборону от израильских войск - РИА Новости, 07.10.2023
Лидер Палестины заявил о праве народа на самооборону от израильских войск
Президент Палестины Махмуд Аббас провел экстренное заседание с рядом официальных лиц, в ходе которого подчеркнул право палестинского народа на самооборону от... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T12:31
2023-10-07T17:24
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
махмуд аббас
хамас
армия обороны израиля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152459/17/1524591780_0:206:2752:1754_1920x0_80_0_0_c160cda12e07d7f3b31dba6ad1949534.jpg
КАИР, 7 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас провел экстренное заседание с рядом официальных лиц, в ходе которого подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев, передает агентство WAFA."Президент Государства Палестина Махмуд Аббас провел экстренное заседание руководства, в котором участвовали ряд гражданских официальных лиц и руководителей органов безопасности", - говорится в сообщении агентства.Как пишет агентство, Аббас "подчеркнул право палестинского народа на самооборону от терроризма поселенцев и израильских войск".Отмечается, что палестинский лидер поручил "обеспечить все, что необходимо, для укрепления стойкости палестинского народа".Военное крыло палестинского движения ХАМАС ранее объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что более 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по Израилю. Число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Реакция жителей Палестины на ракетные удары по Израилю
Реакция жителей Палестины на ракетные удары по Израилю
2023-10-07T12:31
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152459/17/1524591780_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_f85c997da829ec87ae348c6d72bca45c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Махмуд Аббас, Хамас, Армия обороны Израиля
Лидер Палестины заявил о праве народа на самооборону от израильских войск

WAFA: в Палестине на чрезвычайном заседании заявили о праве на самооборону

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкГлава Палестины Махмуд Аббас
Глава Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Глава Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 7 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас провел экстренное заседание с рядом официальных лиц, в ходе которого подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев, передает агентство WAFA.
"Президент Государства Палестина Махмуд Аббас провел экстренное заседание руководства, в котором участвовали ряд гражданских официальных лиц и руководителей органов безопасности", - говорится в сообщении агентства.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
Вчера, 15:26
Как пишет агентство, Аббас "подчеркнул право палестинского народа на самооборону от терроризма поселенцев и израильских войск".
Отмечается, что палестинский лидер поручил "обеспечить все, что необходимо, для укрепления стойкости палестинского народа".
Военное крыло палестинского движения ХАМАС ранее объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что более 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по Израилю. Число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20.
 
В миреПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильМахмуд АббасХамасАрмия обороны Израиля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала