https://ria.ru/20231007/izrail-1901130710.html

В Израиле сообщили о более двух тысячах ракет, выпущенных из сектора Газа

В Израиле сообщили о более двух тысячах ракет, выпущенных из сектора Газа - РИА Новости, 07.10.2023

В Израиле сообщили о более двух тысячах ракет, выпущенных из сектора Газа

Радикалы в секторе Газа выпустили более двух тысяч ракет по территории Израиля с утра субботы, а некоторые из проникших из анклава террористов все еще находятся РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T12:15

2023-10-07T12:15

2023-10-07T12:30

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Радикалы в секторе Газа выпустили более двух тысяч ракет по территории Израиля с утра субботы, а некоторые из проникших из анклава террористов все еще находятся в стране, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."Мы находимся в состоянии войны. С 6.30 утра (время совпадает с мск) ХАМАС выпустил по Израилю более двух тысяч ракет. Террористы проникли на территорию Государства Израиль и до сих пор орудуют здесь", - заявил Хагари.По его словам, силы ЦАХАЛ в настоящее время зачищают от террористов приграничные с Газой районы.

израиль

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля, хамас