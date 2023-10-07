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В Израиле глава регионального совета Шаар-ха-Негев погиб в бою с ХАМАС - РИА Новости, 07.10.2023
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12:07 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/izrail-1901129480.html
В Израиле глава регионального совета Шаар-ха-Негев погиб в бою с ХАМАС
В Израиле глава регионального совета Шаар-ха-Негев погиб в бою с ХАМАС - РИА Новости, 07.10.2023
В Израиле глава регионального совета Шаар-ха-Негев погиб в бою с ХАМАС
Глава регионального совета Шаар-ха-Негев в Южном округе Израиля Офир Либштайн погиб в ходе боев с ХАМАС, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на власти. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T12:07
2023-10-07T12:07
в мире
израиль
армия обороны израиля
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава регионального совета Шаар-ха-Негев в Южном округе Израиля Офир Либштайн погиб в ходе боев с ХАМАС, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на власти. "Офир погиб, когда он пошел защищать город во время нападения террористов", - приводит издание заявление регионального совета. Как отмечается, обязанности Либштайна в настоящее время исполняет его заместитель Йосси Керен. В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о проведении операции против Израиля и заявляют, что выпустили пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявило о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html
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в мире, израиль, армия обороны израиля, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле глава регионального совета Шаар-ха-Негев погиб в бою с ХАМАС

Глава регионального совета Шаар-ха-Негев в Израиле Либштайн погиб в бою с ХАМАС

© AFP 2023 / Ahmad Gharabli Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль
Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава регионального совета Шаар-ха-Негев в Южном округе Израиля Офир Либштайн погиб в ходе боев с ХАМАС, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на власти.
«
"Офир погиб, когда он пошел защищать город во время нападения террористов", - приводит издание заявление регионального совета.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
Как отмечается, обязанности Либштайна в настоящее время исполняет его заместитель Йосси Керен.
В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о проведении операции против Израиля и заявляют, что выпустили пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявило о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Израильские войска наступают на Суэц, где горит нефтеперерабатывающий завод, во время войны Судного дня - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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В миреИзраильАрмия обороны ИзраиляХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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