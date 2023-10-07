https://ria.ru/20231007/izrail-1901129480.html

В Израиле глава регионального совета Шаар-ха-Негев погиб в бою с ХАМАС

В Израиле глава регионального совета Шаар-ха-Негев погиб в бою с ХАМАС - РИА Новости, 07.10.2023

В Израиле глава регионального совета Шаар-ха-Негев погиб в бою с ХАМАС

Глава регионального совета Шаар-ха-Негев в Южном округе Израиля Офир Либштайн погиб в ходе боев с ХАМАС, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на власти. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T12:07

2023-10-07T12:07

2023-10-07T12:07

в мире

израиль

армия обороны израиля

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава регионального совета Шаар-ха-Негев в Южном округе Израиля Офир Либштайн погиб в ходе боев с ХАМАС, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на власти. "Офир погиб, когда он пошел защищать город во время нападения террористов", - приводит издание заявление регионального совета. Как отмечается, обязанности Либштайна в настоящее время исполняет его заместитель Йосси Керен. В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о проведении операции против Израиля и заявляют, что выпустили пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявило о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, армия обороны израиля, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году