https://ria.ru/20231007/izrail-1901127846.html

Полиция Израиля оценила силы вторгшихся боевиков в 60 человек

Полиция Израиля оценила силы вторгшихся боевиков в 60 человек - РИА Новости, 07.10.2023

Полиция Израиля оценила силы вторгшихся боевиков в 60 человек

По оценкам израильской полиции, в настоящее время в 14 локациях по всей стране действуют 60 террористов ХАМАС, говорится в сообщении газеты Haaretz. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T11:54

2023-10-07T11:54

2023-10-07T13:12

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По оценкам израильской полиции, в настоящее время в 14 локациях по всей стране действуют 60 террористов ХАМАС, говорится в сообщении газеты Haaretz.Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По информации СМИ, при этом погибли не менее 20 человек, более трехсот получили ранения.Военное крыло ХАМАС утверждает, что начало против Израиля операцию под названием "Потоп Аль-Аксы", из анклава выпустили пять тысяч ракет. Кроме того, по словам представителя движения, в плен захватили как минимум 35 израильских военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля заявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Десятки израильских истребителей нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас