Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС начал войну, заявил министр обороны Израиля - РИА Новости, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 07.10.2023 (обновлено: 11:47 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/izrail-1901120412.html
ХАМАС начал войну, заявил министр обороны Израиля
ХАМАС начал войну, заявил министр обороны Израиля - РИА Новости, 07.10.2023
ХАМАС начал войну, заявил министр обороны Израиля
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что движение ХАМАС совершило серьезную ошибку, внезапно напав на Израиль, передает "The Times of Israel". РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T10:40
2023-10-07T11:47
в мире
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901117057_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2460815d81c43465fa398981cb613f40.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что движение ХАМАС совершило серьезную ошибку, внезапно напав на Израиль, передает "The Times of Israel"."Сегодня утром ХАМАС (террористическая организация) совершил роковую ошибку и начал войну против государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа ведут борьбу с врагом на всех участках проникновения", — сообщается в заявлении Галланта, предоставленном его канцелярией.Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков в приграничные районы.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, объявила о режиме готовности к войне. Премьер Биньямин Нетаньяху в эти минуты направляется в штаб Минобороны на совещание с командованием силового блока.Рано утром радикалы в секторе Газа выпустили множество ракет по территории Израиля. Сирены, предупреждающие об обстрелах, прозвучали в южной и центральной частях страны, в том числе в Тель-Авиве. В городе была слышна работа ПВО.Кроме того, ЦАХАЛ сообщил о проникновении на территорию Израиля группы боевиков из сектора Газа. По словам очевидцев, в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.Один из лидеров правящего в секторе Газа движения ХАМАС Мохаммед Деиф назвал сегодняшние удары "днем великой революции", пишет The Times of Izrael. А заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури призвал арабские и исламские страны присоединиться к операции "Наводнение Аль-Акса".О том, что ХАМАС готово к полномасштабной войне против Израиля, аль-Арури заявил в конце августа. Нетаньяху ответил на это, что Израиль будет бороться всеми средствами и любой, кто попытается навредить ему путем финансирования и организации терактов, заплатит по полной.На данный момент порядка ста человек доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на юге Израиля.
https://ria.ru/20231006/voyna-1900413215.html
https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html
израиль
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901117057_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e102b780da89e2219ac79639a06301ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС начал войну, заявил министр обороны Израиля

Министр обороны Израиля Галлант заявил, что ХАМАС объявил войну

© AP Photo / Ohad ZwigenbergДым на месте взрыва на юге Израиля
Дым на месте взрыва на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Дым на месте взрыва на юге Израиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что движение ХАМАС совершило серьезную ошибку, внезапно напав на Израиль, передает "The Times of Israel".
"Сегодня утром ХАМАС (террористическая организация) совершил роковую ошибку и начал войну против государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа ведут борьбу с врагом на всех участках проникновения", — сообщается в заявлении Галланта, предоставленном его канцелярией.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков в приграничные районы.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, объявила о режиме готовности к войне. Премьер Биньямин Нетаньяху в эти минуты направляется в штаб Минобороны на совещание с командованием силового блока.
Рано утром радикалы в секторе Газа выпустили множество ракет по территории Израиля. Сирены, предупреждающие об обстрелах, прозвучали в южной и центральной частях страны, в том числе в Тель-Авиве. В городе была слышна работа ПВО.
Кроме того, ЦАХАЛ сообщил о проникновении на территорию Израиля группы боевиков из сектора Газа. По словам очевидцев, в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.
Следы арабо-израильского вооруженного конфликта Война судного дня или Октябрьская война на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
"Война Судного дня"
6 октября, 01:34
Один из лидеров правящего в секторе Газа движения ХАМАС Мохаммед Деиф назвал сегодняшние удары "днем великой революции", пишет The Times of Izrael. А заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури призвал арабские и исламские страны присоединиться к операции "Наводнение Аль-Акса".
О том, что ХАМАС готово к полномасштабной войне против Израиля, аль-Арури заявил в конце августа. Нетаньяху ответил на это, что Израиль будет бороться всеми средствами и любой, кто попытается навредить ему путем финансирования и организации терактов, заплатит по полной.
На данный момент порядка ста человек доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на юге Израиля.
Израильские войска наступают на Суэц, где горит нефтеперерабатывающий завод, во время войны Судного дня - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Война, изменившая мир. Как на шее Запада затянули нефтяную удавку
6 октября, 08:00
 
В миреИзраильТель-АвивБиньямин НетаньяхуХамасАрмия обороны ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала