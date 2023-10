https://ria.ru/20231007/izrail-1901120412.html

ХАМАС начал войну, заявил министр обороны Израиля

ХАМАС начал войну, заявил министр обороны Израиля - РИА Новости, 07.10.2023

ХАМАС начал войну, заявил министр обороны Израиля

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что движение ХАМАС совершило серьезную ошибку, внезапно напав на Израиль, передает "The Times of Israel". РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T10:40

2023-10-07T10:40

2023-10-07T11:47

в мире

израиль

тель-авив

биньямин нетаньяху

хамас

армия обороны израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901117057_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2460815d81c43465fa398981cb613f40.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что движение ХАМАС совершило серьезную ошибку, внезапно напав на Израиль, передает "The Times of Israel"."Сегодня утром ХАМАС (террористическая организация) совершил роковую ошибку и начал войну против государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа ведут борьбу с врагом на всех участках проникновения", — сообщается в заявлении Галланта, предоставленном его канцелярией.Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков в приграничные районы.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, объявила о режиме готовности к войне. Премьер Биньямин Нетаньяху в эти минуты направляется в штаб Минобороны на совещание с командованием силового блока.Рано утром радикалы в секторе Газа выпустили множество ракет по территории Израиля. Сирены, предупреждающие об обстрелах, прозвучали в южной и центральной частях страны, в том числе в Тель-Авиве. В городе была слышна работа ПВО.Кроме того, ЦАХАЛ сообщил о проникновении на территорию Израиля группы боевиков из сектора Газа. По словам очевидцев, в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.Один из лидеров правящего в секторе Газа движения ХАМАС Мохаммед Деиф назвал сегодняшние удары "днем великой революции", пишет The Times of Izrael. А заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури призвал арабские и исламские страны присоединиться к операции "Наводнение Аль-Акса".О том, что ХАМАС готово к полномасштабной войне против Израиля, аль-Арури заявил в конце августа. Нетаньяху ответил на это, что Израиль будет бороться всеми средствами и любой, кто попытается навредить ему путем финансирования и организации терактов, заплатит по полной.На данный момент порядка ста человек доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на юге Израиля.

https://ria.ru/20231006/voyna-1900413215.html

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

израиль

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году