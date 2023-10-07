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В Тель-Авиве зафиксировали перебои в работе интернета на фоне эскалации - РИА Новости, 07.10.2023
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16:01 07.10.2023 (обновлено: 16:04 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/izr-1901168022.html
В Тель-Авиве зафиксировали перебои в работе интернета на фоне эскалации
В Тель-Авиве зафиксировали перебои в работе интернета на фоне эскалации - РИА Новости, 07.10.2023
В Тель-Авиве зафиксировали перебои в работе интернета на фоне эскалации
В Тель-Авиве фиксируются перебои в работе интернета на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, следует из данных сервиса NetBlocks. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:01
2023-10-07T16:04
в мире
израиль
тель-авив
палестина
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
хамас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Тель-Авиве фиксируются перебои в работе интернета на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, следует из данных сервиса NetBlocks. "Показатели фиксируют перебои в подключении к Интернету в районе Тель-Авива в Израиле", - говорится в сообщении сервиса в телеграм-канале. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html
израиль
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Сброс ракет с дронов
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в мире, израиль, тель-авив, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Тель-Авив, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Тель-Авиве зафиксировали перебои в работе интернета на фоне эскалации

NetBlocks: в Тель-Авиве зафиксировали перебои в подключении к Интернету

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Тель-Авиве фиксируются перебои в работе интернета на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, следует из данных сервиса NetBlocks.
"Показатели фиксируют перебои в подключении к Интернету в районе Тель-Авива в Израиле", - говорится в сообщении сервиса в телеграм-канале.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
КПП Эрез на границе Израиля и сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Палестино-израильский конфликт
Вчера, 15:33
 
В миреИзраильТель-АвивПалестинаБиньямин НетаньяхуМахмуд АббасХамасАрмия обороны ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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