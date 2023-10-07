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В Тель-Авиве прозвучали сирены
В Тель-Авиве прозвучали сирены - РИА Новости, 07.10.2023
В Тель-Авиве прозвучали сирены
Сирены вновь звучат в израильском Тель-Авиве, слышны взрывы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T20:07
2023-10-07T20:07
2023-10-07T20:12
тель-авив
в мире
палестина
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля
хамас
израиль
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сирены вновь звучат в израильском Тель-Авиве, слышны взрывы, передаёт корреспондент РИА Новости.Над городом раздаются взрывы, слышна активная работа систем ПВО. В небе видны яркие вспышки света.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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тель-авив, в мире, палестина, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля, хамас, израиль
Тель-Авив, В мире, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля, Хамас, Израиль
В Тель-Авиве прозвучали сирены
В Тель-Авиве повторно прозвучали сирены