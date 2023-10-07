https://ria.ru/20231007/israel-1901186817.html
Израилю нужна длительная и мощная кампания для победы, заявил Нетаньяху
Израилю нужна длительная и мощная кампания для победы, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 07.10.2023
Израилю нужна длительная и мощная кампания для победы, заявил Нетаньяху
Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, Вашингтон выразил полную поддержку Тель-Авиву в свете эскалации... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T17:27
2023-10-07T17:27
2023-10-07T17:34
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
хамас
джо байден
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, Вашингтон выразил полную поддержку Тель-Авиву в свете эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает канцелярия израильского премьера."Президент США Джо Байден сегодня… позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и подчеркнул, что США вместе с Израилем и полностью поддерживают право Израиля на самооборону", - говорится в сообщении канцелярии.Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку, заявил, что Израилю нужна "длительная и мощная кампания, в результате которой Израиль одержит победу".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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Ракетные атаки: обострение конфликта между Палестиной и Израилем
Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении бойцов в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране.
2023-10-07T17:27
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ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны.
По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, хамас, джо байден, махмуд аббас, армия обороны израиля, видео
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Хамас, Джо Байден, Махмуд Аббас, Армия обороны Израиля
Израилю нужна длительная и мощная кампания для победы, заявил Нетаньяху
Премьер Нетаньяху: Израилю нужна длительная и мощная кампания для победы