https://ria.ru/20231007/israel-1901183783.html
Байден выразил поддержку Израилю после эскалации конфликта
Байден выразил поддержку Израилю после эскалации конфликта - РИА Новости, 07.10.2023
Байден выразил поддержку Израилю после эскалации конфликта
Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, Вашингтон выразил полную поддержку Тель-Авиву в свете эскалации... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T17:14
2023-10-07T17:14
2023-10-07T17:32
в мире
израиль
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, Вашингтон выразил полную поддержку Тель-Авиву в свете эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает канцелярия израильского премьера."Президент США Джо Байден сегодня… позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и подчеркнул, что США вместе с Израилем и полностью поддерживают право Израиля на самооборону", - говорится в сообщении канцелярии.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны.
По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения.
2023-10-07T17:14
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в мире, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден выразил поддержку Израилю после эскалации конфликта
Байден обсудил эскалацию конфликта с Нетаньяху и выразил поддержку Израилю