https://ria.ru/20231007/israel-1901177403.html

В Израиле из-за эскалации привлекли десятки тысяч резервистов

В Израиле из-за эскалации привлекли десятки тысяч резервистов - РИА Новости, 07.10.2023

В Израиле из-за эскалации привлекли десятки тысяч резервистов

Представитель армии Израиля Ричард Хехт заявил, что надеется, что до конца дня на территории страны "не останется живых террористов". РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T16:52

2023-10-07T16:52

2023-10-07T22:40

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

армия обороны израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Представитель армии Израиля Ричард Хехт заявил, что надеется, что до конца дня на территории страны "не останется живых террористов"."Мы сфокусированы на сохранении сил там, где продолжаются боевые действия, пока мы с вами разговариваем… надеемся, что к концу дня не останется живых террористов внутри Израиля", - заявил Хехт телеканалу CNN.Он добавил, что для помощи были привлечены "десятки тысяч" резервистов.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас