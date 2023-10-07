https://ria.ru/20231007/israel-1901176556.html
Минздрав Израиля запретил медработникам покидать страну
Минздрав Израиля запретил медработникам покидать страну - РИА Новости, 07.10.2023
Минздрав Израиля запретил медработникам покидать страну
Министерство здравоохранения Израиля отменило медицинским работникам все отпуска и запретило им покидать страну, а тех, кто находится за границей, попросили... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:47
2023-10-07T16:47
2023-10-07T16:47
в мире
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
хамас
махмуд аббас
армия обороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля отменило медицинским работникам все отпуска и запретило им покидать страну, а тех, кто находится за границей, попросили вернуться в Израиль, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на минздрав. Ранее издание сообщило, что число пострадавших в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа возросло до 779. "Сотрудникам также запретили покидать страну, все отпуска в обозримом будущем отменены. Тех, кто уже находится за границей, попросили вернуться домой. Вероятно, это связано с ростом потребности в экстренных службах", - говорится в сообщении издания. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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РИА Новости
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Расстрел полиции палестинцами
Расстрел полиции палестинцами
2023-10-07T16:47
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Палестинцы сносят стену на границе Израиля и сектора Газа
Палестинцы сносят стену на границе Израиля и сектора Газа
2023-10-07T16:47
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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, махмуд аббас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Махмуд Аббас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минздрав Израиля запретил медработникам покидать страну
Минздрав Израиля отменил отпуска медработникам и запретил им покидать страну
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля отменило медицинским работникам все отпуска и запретило им покидать страну, а тех, кто находится за границей, попросили вернуться в Израиль, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на минздрав.
Ранее издание сообщило, что число пострадавших в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа возросло до 779.
"Сотрудникам также запретили покидать страну, все отпуска в обозримом будущем отменены. Тех, кто уже находится за границей, попросили вернуться домой. Вероятно, это связано с ростом потребности в экстренных службах", - говорится в сообщении издания.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС
в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ
) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас
на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.