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Нетаньяху назвал зачистку на атакованных территориях целью ВВС Израиля - РИА Новости, 07.10.2023
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15:05 07.10.2023 (обновлено: 19:08 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/israel-1901156551.html
Нетаньяху назвал зачистку на атакованных территориях целью ВВС Израиля
Нетаньяху назвал зачистку на атакованных территориях целью ВВС Израиля - РИА Новости, 07.10.2023
Нетаньяху назвал зачистку на атакованных территориях целью ВВС Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне эскалации назвал первой целью сил страны зачистку на подвергшихся атакам территориях и восстановление... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:05
2023-10-07T19:08
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
хамас
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне эскалации назвал первой целью сил страны зачистку на подвергшихся атакам территориях и восстановление безопасности."С утра Государство Израиль находится в состоянии войны. Наша первая цель - зачистка от враждебных сил, которые проникли на нашу территорию и восстановление безопасности и спокойствия в сообществах, подвергшихся нападениям. При этом вторая цель состоит в том, чтобы взыскать огромную цену с противника, в том числе в секторе Газа. Третья цель - усилить наши фронты, чтобы никто по ошибке не присоединился к этой войне", - приводит заявление премьера пресс-служба правительства.Он отметил, что во время войны необходимо сохранять рассудительность, и призвал всех граждан Израиля объединиться с целью достижения "высшей цели - победы в войне".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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Зачистка израильского Сдерота от бойцов ХАМАС
Зачистка израильского Сдерота от бойцов ХАМАС
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, хамас, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Хамас, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Армия обороны Израиля
Нетаньяху назвал зачистку на атакованных территориях целью ВВС Израиля

Нетаньяху назвал зачистку на атакованных территориях первой целью ВВС Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные возле Ашкелона
Израильские военные возле Ашкелона - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные возле Ашкелона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне эскалации назвал первой целью сил страны зачистку на подвергшихся атакам территориях и восстановление безопасности.
"С утра Государство Израиль находится в состоянии войны. Наша первая цель - зачистка от враждебных сил, которые проникли на нашу территорию и восстановление безопасности и спокойствия в сообществах, подвергшихся нападениям. При этом вторая цель состоит в том, чтобы взыскать огромную цену с противника, в том числе в секторе Газа. Третья цель - усилить наши фронты, чтобы никто по ошибке не присоединился к этой войне", - приводит заявление премьера пресс-служба правительства.
Он отметил, что во время войны необходимо сохранять рассудительность, и призвал всех граждан Израиля объединиться с целью достижения "высшей цели - победы в войне".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаХамасБиньямин НетаньяхуМахмуд АббасАрмия обороны Израиля
 
 
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