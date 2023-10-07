https://ria.ru/20231007/israel-1901156551.html

Нетаньяху назвал зачистку на атакованных территориях целью ВВС Израиля

Нетаньяху назвал зачистку на атакованных территориях целью ВВС Израиля - РИА Новости, 07.10.2023

Нетаньяху назвал зачистку на атакованных территориях целью ВВС Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне эскалации назвал первой целью сил страны зачистку на подвергшихся атакам территориях и восстановление... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T15:05

2023-10-07T15:05

2023-10-07T19:08

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

хамас

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне эскалации назвал первой целью сил страны зачистку на подвергшихся атакам территориях и восстановление безопасности."С утра Государство Израиль находится в состоянии войны. Наша первая цель - зачистка от враждебных сил, которые проникли на нашу территорию и восстановление безопасности и спокойствия в сообществах, подвергшихся нападениям. При этом вторая цель состоит в том, чтобы взыскать огромную цену с противника, в том числе в секторе Газа. Третья цель - усилить наши фронты, чтобы никто по ошибке не присоединился к этой войне", - приводит заявление премьера пресс-служба правительства.Он отметил, что во время войны необходимо сохранять рассудительность, и призвал всех граждан Израиля объединиться с целью достижения "высшей цели - победы в войне".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231006/voyna-1900413215.html

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Зачистка израильского Сдерота от бойцов ХАМАС Зачистка израильского Сдерота от бойцов ХАМАС 2023-10-07T15:05 true PT0M44S

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, хамас, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, армия обороны израиля