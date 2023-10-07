https://ria.ru/20231007/israel-1901156551.html
Нетаньяху назвал зачистку на атакованных территориях целью ВВС Израиля
Нетаньяху назвал зачистку на атакованных территориях целью ВВС Израиля - РИА Новости, 07.10.2023
Нетаньяху назвал зачистку на атакованных территориях целью ВВС Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне эскалации назвал первой целью сил страны зачистку на подвергшихся атакам территориях и восстановление... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:05
2023-10-07T15:05
2023-10-07T19:08
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
хамас
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне эскалации назвал первой целью сил страны зачистку на подвергшихся атакам территориях и восстановление безопасности."С утра Государство Израиль находится в состоянии войны. Наша первая цель - зачистка от враждебных сил, которые проникли на нашу территорию и восстановление безопасности и спокойствия в сообществах, подвергшихся нападениям. При этом вторая цель состоит в том, чтобы взыскать огромную цену с противника, в том числе в секторе Газа. Третья цель - усилить наши фронты, чтобы никто по ошибке не присоединился к этой войне", - приводит заявление премьера пресс-служба правительства.Он отметил, что во время войны необходимо сохранять рассудительность, и призвал всех граждан Израиля объединиться с целью достижения "высшей цели - победы в войне".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231006/voyna-1900413215.html
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Зачистка израильского Сдерота от бойцов ХАМАС
Зачистка израильского Сдерота от бойцов ХАМАС
2023-10-07T15:05
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PT0M44S
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, хамас, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Хамас, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Армия обороны Израиля
Нетаньяху назвал зачистку на атакованных территориях целью ВВС Израиля
Нетаньяху назвал зачистку на атакованных территориях первой целью ВВС Израиля
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне эскалации назвал первой целью сил страны зачистку на подвергшихся атакам территориях и восстановление безопасности.
"С утра Государство Израиль находится в состоянии войны. Наша первая цель - зачистка от враждебных сил, которые проникли на нашу территорию и восстановление безопасности и спокойствия в сообществах, подвергшихся нападениям. При этом вторая цель состоит в том, чтобы взыскать огромную цену с противника, в том числе в секторе Газа. Третья цель - усилить наши фронты, чтобы никто по ошибке не присоединился к этой войне", - приводит заявление премьера пресс-служба правительства.
Он отметил, что во время войны необходимо сохранять рассудительность, и призвал всех граждан Израиля объединиться с целью достижения "высшей цели - победы в войне".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС
в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ
) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас
на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.