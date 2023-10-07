Президент Израиля заявил о возможной причастности Ирана к нападению ХАМАС
Ицхак Герцог: Иран может быть причастен к атаке ХАМАС на Израиль
© AP Photo / Manuel Balce CenetaИцхак Герцог
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Ицхак Герцог. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Израильский президент Ицхак Герцог считает, что Иран причастен к нападению ХАМАС на Израиль.
"Сегодня мы увидели истинное лицо ХАМАС. Террористической армии, чья единственная цель - хладнокровное убийство невинных мужчин, женщин и детей. При поддержке и руководстве их прокси-командиров в Иране они совершили неспровоцированное гнусное нападение на еврейское государство в священный для евреев день. Невинные мирные жители были убиты и ранены, а многие до сих пор подвергаются нападениям", - написал президент Израиля на своей странице в соцсети X.
Он заявил, что Израиль примет все необходимые меры для "устранения этой опасности", и призвал страны безоговорочно осудить ХАМАС, а также их "союзников и сторонников в Иране".
Депутаты иранского меджлиса (парламента) в субботу днем поддержали военную операцию "Наводнение Аль-Аксы" палестинского движения ХАМАС против Израиля, сообщало иранское агентство Tasnim. Иранская сторона поддерживает произведенные Палестиной ракетные удары по Израилю, будет "стоять рядом" с палестинскими бойцами до окончательного освобождения Палестины и его главной святыни - города Иерусалима, заявил советник верховного лидера Исламской республики генерал-майор Рахим Сафави.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.