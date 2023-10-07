Умер президент центра Бурназяна ФМБА Леонид Ильин
Президент центра Бурназяна ФМБА Леонид Ильин умер на 96-м году жизни
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПочетный президент Государственного научного центра РФ – Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна Леонид Ильин
Почетный президент Государственного научного центра РФ – Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна Леонид Ильин. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Почетный президент Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна ФМБА России Леонид Ильин скончался на 96-м году жизни, сообщается в Telegram-канале ФМБА.
"ФМБА России с глубоким прискорбием сообщает, что 7 октября 2023 года, на 96 году жизни скончался великий учёный и организатор здравоохранения, почетный президент ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России Леонид Андреевич Ильин", - говорится в сообщении.
Ильин родился в Харькове, трудовой путь начал в 1953 году, когда с отличием окончил Военно-морской факультет Первого Ленинградского медицинского института им. И.П. Павлова.
В 1968 году он возглавил крупнейший в мире научный центр в области радиобиологии, радиационной медицины и радиационной безопасности – Институт биофизики Минздрава СССР, которым руководил на протяжении 40 лет.
Основные научные интересы Ильина были связаны с вопросами токсикологии радиоактивных продуктов деления урана и плутония, исследований в области медицинских средств защиты от их воздействия на организм.
В 1980 году в Женеве несколько учёных, среди которых был и Ильин создали международное движение "Врачи против ядерной войны". В 1985 году это движение было удостоено Нобелевской премии Мира.