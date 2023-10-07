https://ria.ru/20231007/ilin-1901133623.html

Умер президент центра Бурназяна ФМБА Леонид Ильин

Умер президент центра Бурназяна ФМБА Леонид Ильин - РИА Новости, 07.10.2023

Умер президент центра Бурназяна ФМБА Леонид Ильин

Почетный президент Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна ФМБА России Леонид Ильин скончался на 96-м году жизни, сообщается в... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T12:34

2023-10-07T12:34

2023-10-07T12:34

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901132124_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_ad13b67fa4e4c51ecb0ab2791f203a8b.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Почетный президент Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна ФМБА России Леонид Ильин скончался на 96-м году жизни, сообщается в Telegram-канале ФМБА. "ФМБА России с глубоким прискорбием сообщает, что 7 октября 2023 года, на 96 году жизни скончался великий учёный и организатор здравоохранения, почетный президент ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России Леонид Андреевич Ильин", - говорится в сообщении. Ильин родился в Харькове, трудовой путь начал в 1953 году, когда с отличием окончил Военно-морской факультет Первого Ленинградского медицинского института им. И.П. Павлова. В 1968 году он возглавил крупнейший в мире научный центр в области радиобиологии, радиационной медицины и радиационной безопасности – Институт биофизики Минздрава СССР, которым руководил на протяжении 40 лет. Основные научные интересы Ильина были связаны с вопросами токсикологии радиоактивных продуктов деления урана и плутония, исследований в области медицинских средств защиты от их воздействия на организм. В 1980 году в Женеве несколько учёных, среди которых был и Ильин создали международное движение "Врачи против ядерной войны". В 1985 году это движение было удостоено Нобелевской премии Мира.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество