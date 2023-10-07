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Силы ООН увеличили присутствие на границе Ливана и Израиля

Силы ООН увеличили присутствие на границе Ливана и Израиля - РИА Новости, 07.10.2023

Силы ООН увеличили присутствие на границе Ливана и Израиля

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) увеличили свое присутствие в районе границы с Израилем на фоне эскалации в зоне палестино-израильского конфликта, сообщила... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T20:21

2023-10-07T20:21

2023-10-07T20:21

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 7 окт - РИА Новости. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) увеличили свое присутствие в районе границы с Израилем на фоне эскалации в зоне палестино-израильского конфликта, сообщила РИА Новости официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти. По ее словам, Временные силы ООН внимательно следят за разворачивающимися событиями в Израиле. "Миротворцы присутствуют вдоль "голубой линии" для поддержания стабильности и предотвращения эскалации. Мы также адаптировали и расширили свое присутствие во всем районе наших операций", - сказала Тененти. В том числе, по ее словам, речь идет об операциях по противодействию запускам ракет (ВСООНЛ используют радары, предназначенные для обнаружения потенциальных запусков ракет). "Наше руководство с момента начала событий находится в постоянном контакте со сторонами, чтобы обеспечить эффективную координацию и избежать недопониманий", - указала официальный представитель. "Наша главная цель — сохранить стабильность вдоль "голубой линии" и избежать любой эскалации, которая могла бы иметь катастрофические последствия для людей, живущих в этом районе", - добавила она. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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Уничтожение высоток в секторе Газа Уничтожение высоток в секторе Газа 2023-10-07T20:21 true PT0M14S

Ракетные атаки: обострение конфликта между Палестиной и Израилем Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении бойцов в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране. 2023-10-07T20:21 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году