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В Евросовете заявили, что готовы урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке

В Евросовете заявили, что готовы урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.10.2023

В Евросовете заявили, что готовы урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что в разговоре с премьером Палестины Мухаммедом Штайе заявил о готовности ЕС поддержать возобновление политического... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T20:25

2023-10-07T20:25

2023-10-07T20:36

в мире

евросовет

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

палестина

ближний восток

биньямин нетаньяху

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БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что в разговоре с премьером Палестины Мухаммедом Штайе заявил о готовности ЕС поддержать возобновление политического процесса ближневосточного урегулирования."В разговоре с премьер-министром Палестины я осудил неизбирательные нападения на гражданское население и призвал к уважению международного гуманитарного права… ЕС готов поддержать возобновление политического процесса через инициативу верховного представителя по внешней политике… с участием региональных партнеров", - написал Мишель в соцсети X.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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в мире, евросовет, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, ближний восток, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, шарль мишель