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В Госдепе испугались планов России отозвать ратификацию ДВЗЯИ - РИА Новости, 07.10.2023
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06:59 07.10.2023 (обновлено: 13:29 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/gosdep-1901101963.html
В Госдепе испугались планов России отозвать ратификацию ДВЗЯИ
В Госдепе испугались планов России отозвать ратификацию ДВЗЯИ - РИА Новости, 07.10.2023
В Госдепе испугались планов России отозвать ратификацию ДВЗЯИ
Госдепартамент США обеспокоен планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), передает агентство Reuters со... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T06:59
2023-10-07T13:29
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Госдепартамент США обеспокоен планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), передает агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства."Мы обеспокоены комментариями... Ульянова... Подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний", — говорится в заявлении. В Госдепе утверждают, что Россия якобы хочет усилить давление на другие страны, чтобы они прекратили помогать Украине. В четверг в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что Москва может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ. В свою очередь, представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что Москва не намерена возобновить ядерные испытания, основная цель — быть на равных с США, которые подписали Договор, но не ратифицировали. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Некоторые страны, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали. Россия сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
https://ria.ru/20231006/ratifikatsiya-1901071792.html
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в мире, сша, россия, нато
В мире, США, Россия, НАТО
В Госдепе испугались планов России отозвать ратификацию ДВЗЯИ

Госдеп США выразил обеспокоенность планами России отозвать ратификацию ДВЗЯИ

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Госдепартамент США обеспокоен планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), передает агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.
"Мы обеспокоены комментариями... Ульянова... Подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний", — говорится в заявлении.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Гутерреш призвал ядерные державы ратифицировать ДВЗЯИ
6 октября, 20:55
В Госдепе утверждают, что Россия якобы хочет усилить давление на другие страны, чтобы они прекратили помогать Украине.
В четверг в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что Москва может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать.
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ. В свою очередь, представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что Москва не намерена возобновить ядерные испытания, основная цель — быть на равных с США, которые подписали Договор, но не ратифицировали.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Некоторые страны, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали. Россия сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Леонид Слуцкий
Решение отозвать ратификацию не повлияет на судьбу ДВЗЯИ, заявил Слуцкий
6 октября, 14:13
 
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