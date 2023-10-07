В Госдепе испугались планов России отозвать ратификацию ДВЗЯИ
Госдеп США выразил обеспокоенность планами России отозвать ратификацию ДВЗЯИ
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Госдепартамент США обеспокоен планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), передает агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.
"Мы обеспокоены комментариями... Ульянова... Подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний", — говорится в заявлении.
В Госдепе утверждают, что Россия якобы хочет усилить давление на другие страны, чтобы они прекратили помогать Украине.
В четверг в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что Москва может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать.
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ. В свою очередь, представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что Москва не намерена возобновить ядерные испытания, основная цель — быть на равных с США, которые подписали Договор, но не ратифицировали.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Некоторые страны, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали. Россия сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.