https://ria.ru/20231007/gosdep-1901101963.html

В Госдепе испугались планов России отозвать ратификацию ДВЗЯИ

В Госдепе испугались планов России отозвать ратификацию ДВЗЯИ - РИА Новости, 07.10.2023

В Госдепе испугались планов России отозвать ратификацию ДВЗЯИ

Госдепартамент США обеспокоен планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), передает агентство Reuters со... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T06:59

2023-10-07T06:59

2023-10-07T13:29

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Госдепартамент США обеспокоен планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), передает агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства."Мы обеспокоены комментариями... Ульянова... Подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний", — говорится в заявлении. В Госдепе утверждают, что Россия якобы хочет усилить давление на другие страны, чтобы они прекратили помогать Украине. В четверг в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что Москва может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ. В свою очередь, представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что Москва не намерена возобновить ядерные испытания, основная цель — быть на равных с США, которые подписали Договор, но не ратифицировали. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Некоторые страны, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали. Россия сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20231006/ratifikatsiya-1901071792.html

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в мире, сша, россия, нато