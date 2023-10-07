https://ria.ru/20231007/giroskop-1901149241.html

В России разрабатывают алмазный гироскоп для более точного управления БПЛА

В России разрабатывают алмазный гироскоп для более точного управления БПЛА - РИА Новости, 07.10.2023

В России разрабатывают алмазный гироскоп для более точного управления БПЛА

Российские студенты разрабатывают алмазный гироскоп для навигации беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:28

2023-10-07T14:28

2023-10-07T15:47

технологии

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

томский государственный университет

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские студенты разрабатывают алмазный гироскоп для навигации беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Студенты Томского государственного университета разрабатывают алмазный квантовый гироскоп для беспилотников, который будет в десять раз чувствительнее традиционного МЭМС-гироскопа, применяемого в большинстве беспилотников. Работа над проектом велась в рамках акселерационной программы федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", — говорится в заявлении.Отмечается, что сейчас в большинстве беспилотников установлены гироскопы, работающие на основе вибрационных датчиков, но они обладают меньшей теплопроводностью, крупными габаритами, а также уязвимы перед электромагнитным излучением. Алмазный гироскоп, в свою очередь, — компактный, износостойкий и более дешевый. При этом у него самая высокая теплопроводность и радиационная стойкость, уточнили в пресс-службе. Сейчас команда совершенствует технологию, которая ляжет в основу прибора, и проводит эксперименты, связанные с проверкой теорий."В основе гироскопа будет лежать алмаз с определенными центрами окраски (это дефекты в алмазной решетке, которые позволяют поглощать оптическое излучение; если алмаз прозрачный — значит, он не поглощает излучение). Алмаз, в отличие от других полупроводников, обладает более высокой теплопроводностью, устойчивостью к агрессивным средам и радиационному излучению", — рассказала лидер проекта Ольга Лыга.Благодаря этим свойствам гироскоп сможет работать в экстремальных условиях, например при очень низких температурах или в космосе, резюмировала она.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

https://ria.ru/20230902/bespilotniki-1893770552.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти), томский государственный университет