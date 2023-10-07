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В России разрабатывают алмазный гироскоп для более точного управления БПЛА - РИА Новости, 07.10.2023
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14:28 07.10.2023 (обновлено: 15:47 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/giroskop-1901149241.html
В России разрабатывают алмазный гироскоп для более точного управления БПЛА
В России разрабатывают алмазный гироскоп для более точного управления БПЛА - РИА Новости, 07.10.2023
В России разрабатывают алмазный гироскоп для более точного управления БПЛА
Российские студенты разрабатывают алмазный гироскоп для навигации беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:28
2023-10-07T15:47
технологии
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
томский государственный университет
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские студенты разрабатывают алмазный гироскоп для навигации беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Студенты Томского государственного университета разрабатывают алмазный квантовый гироскоп для беспилотников, который будет в десять раз чувствительнее традиционного МЭМС-гироскопа, применяемого в большинстве беспилотников. Работа над проектом велась в рамках акселерационной программы федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", — говорится в заявлении.Отмечается, что сейчас в большинстве беспилотников установлены гироскопы, работающие на основе вибрационных датчиков, но они обладают меньшей теплопроводностью, крупными габаритами, а также уязвимы перед электромагнитным излучением. Алмазный гироскоп, в свою очередь, — компактный, износостойкий и более дешевый. При этом у него самая высокая теплопроводность и радиационная стойкость, уточнили в пресс-службе. Сейчас команда совершенствует технологию, которая ляжет в основу прибора, и проводит эксперименты, связанные с проверкой теорий."В основе гироскопа будет лежать алмаз с определенными центрами окраски (это дефекты в алмазной решетке, которые позволяют поглощать оптическое излучение; если алмаз прозрачный — значит, он не поглощает излучение). Алмаз, в отличие от других полупроводников, обладает более высокой теплопроводностью, устойчивостью к агрессивным средам и радиационному излучению", — рассказала лидер проекта Ольга Лыга.Благодаря этим свойствам гироскоп сможет работать в экстремальных условиях, например при очень низких температурах или в космосе, резюмировала она.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти), томский государственный университет
Технологии, Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Томский государственный университет
В России разрабатывают алмазный гироскоп для более точного управления БПЛА

Студенты ТГУ разрабатывают алмазный квантовый гироскоп для навигации БПЛА

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные на позициях в зоне СВО
Российские военные на позициях в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные на позициях в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские студенты разрабатывают алмазный гироскоп для навигации беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Студенты Томского государственного университета разрабатывают алмазный квантовый гироскоп для беспилотников, который будет в десять раз чувствительнее традиционного МЭМС-гироскопа, применяемого в большинстве беспилотников. Работа над проектом велась в рамках акселерационной программы федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", — говорится в заявлении.

Гироскоп обеспечивает точную навигацию и управление дроном. Измеряя и поддерживая ориентацию и угловую скорость, система гироскопов гарантирует, что БПЛА сможет точно и надежно двигаться в нужном направлении.

Отмечается, что сейчас в большинстве беспилотников установлены гироскопы, работающие на основе вибрационных датчиков, но они обладают меньшей теплопроводностью, крупными габаритами, а также уязвимы перед электромагнитным излучением.
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Алмазный гироскоп, в свою очередь, — компактный, износостойкий и более дешевый. При этом у него самая высокая теплопроводность и радиационная стойкость, уточнили в пресс-службе.
Сейчас команда совершенствует технологию, которая ляжет в основу прибора, и проводит эксперименты, связанные с проверкой теорий.
"В основе гироскопа будет лежать алмаз с определенными центрами окраски (это дефекты в алмазной решетке, которые позволяют поглощать оптическое излучение; если алмаз прозрачный — значит, он не поглощает излучение). Алмаз, в отличие от других полупроводников, обладает более высокой теплопроводностью, устойчивостью к агрессивным средам и радиационному излучению", — рассказала лидер проекта Ольга Лыга.
Благодаря этим свойствам гироскоп сможет работать в экстремальных условиях, например при очень низких температурах или в космосе, резюмировала она.
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ТехнологииРоссияНациональная технологическая инициатива (НТИ)Томский государственный университет
 
 
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