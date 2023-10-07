https://ria.ru/20231007/gaza-1901164906.html

Посольство Израиля заявило, что страна не боится кампании в Секторе Газа

Посольство Израиля заявило, что страна не боится кампании в Секторе Газа - РИА Новости, 07.10.2023

Посольство Израиля заявило, что страна не боится кампании в Секторе Газа

Израиль будет защищать своих граждан любым способом от атак ХАМАС и не боится "широкой кампании" в Секторе Газа, заявили РИА Новости в субботу в посольстве... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T15:44

2023-10-07T15:44

2023-10-07T15:44

в мире

израиль

сектор газа

москва

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Израиль будет защищать своих граждан любым способом от атак ХАМАС и не боится "широкой кампании" в Секторе Газа, заявили РИА Новости в субботу в посольстве Израиля в Москве. "Израиль будет защищать своих граждан любым способом и не боится широкой кампании в секторе Газа. Израиль возьмет полную цену с террористических организаций и готов действовать по мере необходимости, пока его цели не будут достигнуты", - говорится в заявлении посольства. По словам израильских дипломатов, ХАМАС "будет нести ответственность" за нападение на Израиль. "Террористические организации являются ветвью режима аятоллы в Иране, которая активно пропагандирует террористическую деятельность в Израиле и против израильских и еврейских объектов по всему миру", - также заявили в посольстве. Там подчеркнули, что нападение произошло "без какого-либо предлога или предварительных действий со стороны Израиля". "Более того, это нападение произошло после длительного периода, в течение которого Израиль пытался восстановить спокойствие в секторе Газа, одновременно прилагая значительные усилия для улучшения гражданской ситуации в секторе Газа", - добавили в дипмиссии.

https://ria.ru/20231007/ekspert-1901162016.html

https://ria.ru/20231007/operatsiya-1901159935.html

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в мире, израиль, сектор газа, москва, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году