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Посольство Израиля заявило, что страна не боится кампании в Секторе Газа
Посольство Израиля заявило, что страна не боится кампании в Секторе Газа - РИА Новости, 07.10.2023
Посольство Израиля заявило, что страна не боится кампании в Секторе Газа
Израиль будет защищать своих граждан любым способом от атак ХАМАС и не боится "широкой кампании" в Секторе Газа, заявили РИА Новости в субботу в посольстве... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:44
2023-10-07T15:44
2023-10-07T15:44
в мире
израиль
сектор газа
москва
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Израиль будет защищать своих граждан любым способом от атак ХАМАС и не боится "широкой кампании" в Секторе Газа, заявили РИА Новости в субботу в посольстве Израиля в Москве. "Израиль будет защищать своих граждан любым способом и не боится широкой кампании в секторе Газа. Израиль возьмет полную цену с террористических организаций и готов действовать по мере необходимости, пока его цели не будут достигнуты", - говорится в заявлении посольства. По словам израильских дипломатов, ХАМАС "будет нести ответственность" за нападение на Израиль. "Террористические организации являются ветвью режима аятоллы в Иране, которая активно пропагандирует террористическую деятельность в Израиле и против израильских и еврейских объектов по всему миру", - также заявили в посольстве. Там подчеркнули, что нападение произошло "без какого-либо предлога или предварительных действий со стороны Израиля". "Более того, это нападение произошло после длительного периода, в течение которого Израиль пытался восстановить спокойствие в секторе Газа, одновременно прилагая значительные усилия для улучшения гражданской ситуации в секторе Газа", - добавили в дипмиссии.
https://ria.ru/20231007/ekspert-1901162016.html
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в мире, израиль, сектор газа, москва, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сектор Газа, Москва, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посольство Израиля заявило, что страна не боится кампании в Секторе Газа
Посольство в Москве: Израиль не боится широкой кампании в Секторе Газа
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Израиль будет защищать своих граждан любым способом от атак ХАМАС и не боится "широкой кампании" в Секторе Газа, заявили РИА Новости в субботу в посольстве
Израиля в Москве.
"Израиль будет защищать своих граждан любым способом и не боится широкой кампании в секторе Газа. Израиль возьмет полную цену с террористических организаций и готов действовать по мере необходимости, пока его цели не будут достигнуты", - говорится в заявлении посольства.
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По словам израильских дипломатов, ХАМАС "будет нести ответственность" за нападение на Израиль.
"Террористические организации являются ветвью режима аятоллы в Иране
, которая активно пропагандирует террористическую деятельность в Израиле и против израильских и еврейских объектов по всему миру", - также заявили в посольстве.
Там подчеркнули, что нападение произошло "без какого-либо предлога или предварительных действий со стороны Израиля".
"Более того, это нападение произошло после длительного периода, в течение которого Израиль пытался восстановить спокойствие в секторе Газа, одновременно прилагая значительные усилия для улучшения гражданской ситуации в секторе Газа", - добавили в дипмиссии.
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