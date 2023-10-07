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Эксперт заявил о роли России на газовом рынке Европы - РИА Новости, 07.10.2023
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06:23 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/gaz-1901100594.html
Эксперт заявил о роли России на газовом рынке Европы
Эксперт заявил о роли России на газовом рынке Европы - РИА Новости, 07.10.2023
Эксперт заявил о роли России на газовом рынке Европы
Европа старается заместить российский трубопроводный газ долгосрочными контрактами на поставки СПГ из США, но их объёмы всё равно не такие большие, Россия до... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T06:23
2023-10-07T06:23
в мире
европа
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Европа старается заместить российский трубопроводный газ долгосрочными контрактами на поставки СПГ из США, но их объёмы всё равно не такие большие, Россия до сих пор может играть роль балансирующего поставщика газа в Европе, сказал в интервью РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. "Спрос на газ в Европе вряд ли опустится ниже 300 миллиардов кубометров в год, это точка отсечения. За счет чего европейцы будут удовлетворять потребность в газе – вопрос", – отметил Капитонов. Замена российскому газу на европейском рынке – новые долгосрочные контракты, уточнил аналитик. По его словам, сейчас страны Европы подписывают их с США, однако объёмы "всё равно не такие большие". "Надо понимать, что бывают разные периоды: холодная зима и пиковый спрос. В связи с этим я считаю, что к России, наверное, с долгосрочными контрактами никто не вернётся, но при этом роль балансирующего поставщика на европейском рынке Россия до сих пор может играть", – сказал Капитонов. Всего в 2023 году она сможет поставить в Евросоюз – с Балканами, без Турции – около 27 миллиардов кубометров газа, уточнил он. Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от крупнейшего поставщика в лице "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. Затем летом заметно снизились поставки по основному маршруту — "Северному потоку", которые к осени прекратились. Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал–Европа" после контрсанкций России против оператора польского участка также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась, так как Киев прекратил приём для части транзита. В итоге сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку".
https://ria.ru/20231006/gaz-1900837446.html
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в мире, европа, россия, санкции в отношении россии
В мире, Европа, Россия, Санкции в отношении России
Эксперт заявил о роли России на газовом рынке Европы

Капитонов: Россия все еще может быть балансирующим поставщиком газа в Европе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция, входящая в систему газопроводов
Компрессорная станция, входящая в систему газопроводов - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция, входящая в систему газопроводов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Европа старается заместить российский трубопроводный газ долгосрочными контрактами на поставки СПГ из США, но их объёмы всё равно не такие большие, Россия до сих пор может играть роль балансирующего поставщика газа в Европе, сказал в интервью РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов.
«
"Спрос на газ в Европе вряд ли опустится ниже 300 миллиардов кубометров в год, это точка отсечения. За счет чего европейцы будут удовлетворять потребность в газе – вопрос", – отметил Капитонов. Замена российскому газу на европейском рынке – новые долгосрочные контракты, уточнил аналитик. По его словам, сейчас страны Европы подписывают их с США, однако объёмы "всё равно не такие большие".
"Надо понимать, что бывают разные периоды: холодная зима и пиковый спрос. В связи с этим я считаю, что к России, наверное, с долгосрочными контрактами никто не вернётся, но при этом роль балансирующего поставщика на европейском рынке Россия до сих пор может играть", – сказал Капитонов. Всего в 2023 году она сможет поставить в Евросоюз – с Балканами, без Турции – около 27 миллиардов кубометров газа, уточнил он.
Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от крупнейшего поставщика в лице "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины.
Затем летом заметно снизились поставки по основному маршруту — "Северному потоку", которые к осени прекратились. Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал–Европа" после контрсанкций России против оператора польского участка также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась, так как Киев прекратил приём для части транзита.
В итоге сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку".
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6 октября, 01:34
 
В миреЕвропаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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