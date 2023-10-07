https://ria.ru/20231007/finny-1901100762.html

СМИ раскрыли ужасный факт о молодых финнах

СМИ раскрыли ужасный факт о молодых финнах - РИА Новости, 07.10.2023

СМИ раскрыли ужасный факт о молодых финнах

Примерно пятая часть финнов не может позволить себе удовлетворение таких потребностей, как еда и медицинское обслуживание, пишет издание Nya Dagbladet, ссылаясь РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T06:29

2023-10-07T06:29

2023-10-07T11:34

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Примерно пятая часть финнов не может позволить себе удовлетворение таких потребностей, как еда и медицинское обслуживание, пишет издание Nya Dagbladet, ссылаясь на отчет Института здравоохранения и благосостояния Финляндии (THL)."По данным недавнего опроса THL, около миллиона финнов не могут позволить себе основные потребности, такие как еда, лекарства или посещение врача. Опрос, в котором приняли участие 28 тысяч участников, показывает, что финансовая уязвимость наиболее распространена среди людей в возрастной группе от 20 до 39 лет", — говорится в статье.Так, во всех возрастных группах примерно каждый десятый заявил, что за последний год мог оказаться без еды из-за нехватки денег.Как отмечали в российском МИД, наработанные десятилетиями двусторонние связи между Москвой и Хельсинки, способствовавшие повышению уровня жизни людей, были в одночасье разрушены руководством Финляндии, безапелляционно избравшим конфронтационный курс в отношении России.

https://ria.ru/20231002/finlyandiya-1899814321.html

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в мире, хельсинки, финляндия, москва