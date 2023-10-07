Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли ужасный факт о молодых финнах - РИА Новости, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 07.10.2023 (обновлено: 11:34 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/finny-1901100762.html
СМИ раскрыли ужасный факт о молодых финнах
СМИ раскрыли ужасный факт о молодых финнах - РИА Новости, 07.10.2023
СМИ раскрыли ужасный факт о молодых финнах
Примерно пятая часть финнов не может позволить себе удовлетворение таких потребностей, как еда и медицинское обслуживание, пишет издание Nya Dagbladet, ссылаясь РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T06:29
2023-10-07T11:34
в мире
хельсинки
финляндия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797573890_0:52:2933:1702_1920x0_80_0_0_344e91f272743a651cd502a8dad8f847.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Примерно пятая часть финнов не может позволить себе удовлетворение таких потребностей, как еда и медицинское обслуживание, пишет издание Nya Dagbladet, ссылаясь на отчет Института здравоохранения и благосостояния Финляндии (THL).&quot;По данным недавнего опроса THL, около миллиона финнов не могут позволить себе основные потребности, такие как еда, лекарства или посещение врача. Опрос, в котором приняли участие 28 тысяч участников, показывает, что финансовая уязвимость наиболее распространена среди людей в возрастной группе от 20 до 39 лет&quot;, — говорится в статье.Так, во всех возрастных группах примерно каждый десятый заявил, что за последний год мог оказаться без еды из-за нехватки денег.Как отмечали в российском МИД, наработанные десятилетиями двусторонние связи между Москвой и Хельсинки, способствовавшие повышению уровня жизни людей, были в одночасье разрушены руководством Финляндии, безапелляционно избравшим конфронтационный курс в отношении России.
https://ria.ru/20231002/finlyandiya-1899814321.html
хельсинки
финляндия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797573890_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_50ebe8237822add7eb9ce70947857624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хельсинки, финляндия, москва
В мире, Хельсинки, Финляндия, Москва
СМИ раскрыли ужасный факт о молодых финнах

ND: пятая часть финнов не может позволить себе еду и лекарства

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Примерно пятая часть финнов не может позволить себе удовлетворение таких потребностей, как еда и медицинское обслуживание, пишет издание Nya Dagbladet, ссылаясь на отчет Института здравоохранения и благосостояния Финляндии (THL).
«

"По данным недавнего опроса THL, около миллиона финнов не могут позволить себе основные потребности, такие как еда, лекарства или посещение врача. Опрос, в котором приняли участие 28 тысяч участников, показывает, что финансовая уязвимость наиболее распространена среди людей в возрастной группе от 20 до 39 лет", — говорится в статье.

Так, во всех возрастных группах примерно каждый десятый заявил, что за последний год мог оказаться без еды из-за нехватки денег.
Как отмечали в российском МИД, наработанные десятилетиями двусторонние связи между Москвой и Хельсинки, способствовавшие повышению уровня жизни людей, были в одночасье разрушены руководством Финляндии, безапелляционно избравшим конфронтационный курс в отношении России.
Тампере, Финляндия - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Только российский. Финны лишились неожиданного товара из-за санкций
2 октября, 01:12
 
В миреХельсинкиФинляндияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала