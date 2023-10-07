https://ria.ru/20231007/evropa-1901039776.html

Испанский стыд Европы: "Воронья слободка" разгромила "цветущий сад"

Испанский стыд Европы: "Воронья слободка" разгромила "цветущий сад" - РИА Новости, 07.10.2023

Испанский стыд Европы: "Воронья слободка" разгромила "цветущий сад"

Двухдневные гранадские посиделки глав стран — членов ЕС окончились политическим провалом: высокочтимое собрание, надевшее европейские одежды белого цвета, не... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T08:00

2023-10-07T08:00

2023-10-07T08:00

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Двухдневные гранадские посиделки глав стран — членов ЕС окончились политическим провалом: высокочтимое собрание, надевшее европейские одежды белого цвета, не договорилось ни о чем. Вся повестка дня, столь тщательно подготовленная дипломатами, издала характерный звук, который сопровождался не менее характерным запахом. Семь сотен аккредитованных журналистов почувствовали его сразу: по итогам первого дня встречи не было не то что брифинга — даже стандартного коммюнике.В переводе с дипломатического на общедоступный: ни по одному пункту, ни по единой позиции этот клуб избранных (иначе — Европейское политическое сообщество) не пришел к консенсусу.Макрон — а это была его идея — оказался политическим отцом мертворожденного ребенка. В Праге в начале лета с идеей согласились, полагая, что сумеют по ускоренной процедуре организовать вступление в ЕС, в Кишиневе пару месяцев спустя появились первые сомнения, и вот Гранада оказалась иллюстрацией того, что называется "испанский стыд".О том, что идея ублажить наиболее нетерпеливых ждунов европейского членства не будет работать, было понятно сразу. Нравы сегодня колошматящих дверь ЕС с просьбой "пустите, мы не местные, хочется поесть, а еще — денег" такие, что их на лозунговой мякине не проведешь, им хочется ассигнований, да побольше. Отказавшись от партнерства с Россией, в результате которого там получали все требуемое по "домашним ценам" и крутили свои бизнесы, подсчитывая свои прибыли, они запросили от европейского блока то же самое. По тем же ценам. А еще немножко снисходительности в отношении нравов. Ну и финансовых траншей и прочих субсидий, причем как можно больше. Короче, потребовали ключи от квартиры, где деньги лежат. А сама квартира чтоб была в евросоюзном доме образцовой культуры и быта. Общеевропейцы несколько удивились подобному напору, поинтересовавшись, в чем причина спешки. Их будущие партнеры ответили, что за ними гонится русский агрессивный медведь.Брюссельские, несмотря на напыщенный вид и манеры унтера Пришибеева, если речь идет о нашей стране, все ж не самые последние дураки, в геополитику умеют, да и лучше, чем кто бы то ни было, осведомлены о причинах, из-за которых Россия была вынуждена начать СВО.Поэтому в риторику о страшном сибирском медведе, конечно, не поверили. Им бы с Украиной разобраться, а тут еще возникла очередь из желающих присоединиться к банкету.Пригласить всех к общему столу не получается. Не получается организовать даже питание по сменам. Более того, эта еда по сменам вызывает удивление у тех, кто знает ситуацию изнутри. И даже Украине, стоящей первой в очереди, не очень-то от знатоков поздоровилось.Жан-Клод Юнкер, оттрубивший на посту председателя Еврокомиссии пять лет, заявил следующее: "Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это государство коррумпировано на каждом этаже социума. <…> Страна не готова к тому, чтобы подняться до требуемого Европой уровня". И добавил: "У меня злости не хватает, когда я смотрю на тех, кто говорит украинцам, что их могут принять в ЕС немедленно".Адресаты гнева одного из высших руководителей ЕС, пусть и с приставкой "экс-", сидят не в Киеве.Они сидят в знакомом ему Брюсселе, в Берлине и, разумеется, в Париже. Макрон в своей внешней политике терпит одно поражение за другим, Франция теряет влияние в мире не по дням, а по часам — с примкнувшим Шольцем, готовым ужом извернуться, чтобы протолкнуть Киев через ворота "райского сада". Хоть тушкой, хоть чучелом. Шольцу, как и Макрону, терять нечего, он готов покуситься на общеевропейский Грааль. На консенсусные решения по любым вопросам. Франко-немецкая комиссия, работающая уже несколько недель, подготовила предложения, от которых волосы встанут дыбом не только у бывшего Юнкера, но и у действующего Орбана.Суть предложений: решения по стратегическим вопросам должны приниматься простым большинством голосов.Провал первого дня гранадской встречи покажется милой забавой, если эти предложения, пусть в еще не оформленном виде, дадут для изучения участникам встречи.Впрочем, пусть и по другому поводу, венгерский премьер уже перестал стесняться в выражениях, заявив: "Брюссель нас изнасиловал, нас и Польшу, пытаясь протолкнуть "Пакт о миграции". Ни на какие компромиссы мы больше не пойдем. Ни сегодня, ни в ближайшие годы".Это дает представление о провале, который потерпела политика невыполнимых обещаний, надежд, которым не суждено сбыться, да и о крахе всей общеевропейской идеологии, основанной когда-то на доверии, а сегодня — на вранье.ЕС, чтобы сохраниться, придется либо согласиться с новой системой международных отношений, которая была предложена Россией, либо умереть, оставив после себя недобрую память и несколько старых европейских камней.

https://ria.ru/20231006/es-1900900025.html

https://ria.ru/20231006/evropa-1901033697.html

https://ria.ru/20231005/granada-1900696529.html

https://ria.ru/20231006/orban-1900984330.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, украина, европа, евросоюз, еврокомиссия, жан-клод юнкер, политика, в мире