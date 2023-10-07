https://ria.ru/20231007/eskalatsiya-1901234645.html

Источник: глава турецкого МИД обсудил с Блинкеном ситуацию в Израиле

Источник: глава турецкого МИД обсудил с Блинкеном ситуацию в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023

Источник: глава турецкого МИД обсудил с Блинкеном ситуацию в Израиле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил в субботу эскалацию в Израиле с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил дипломатический источник РИА... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T23:05

2023-10-07T23:05

2023-10-07T23:05

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хакан фидан

хамас

палестинская национальная администрация

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СТАМБУЛ, 7 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил в субботу эскалацию в Израиле с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил дипломатический источник РИА Новости. Ранее Фидан провел телефонные разговоры в связи с ситуацией в Израиле и Палестине с министрами иностранных дел Катара, Саудовской Аравии, Египта, Палестинской национальной администрации и Ирана. "Министр Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем Блинкеном. Министры обсуждали события в Израиле и Палестине", - сообщил источник. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что палестинцы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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в мире, израиль, палестина, катар, энтони блинкен, хакан фидан, хамас, палестинская национальная администрация, биньямин нетаньяху