В МИД Египта и России призвали прекратить эскалацию против сектора Газа

КАИР, 7 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри и его российский коллега Сергей Лавров в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость прекращения эскалации против сектора Газа и столкновений между палестинцами и Израилем, заявил египетский МИД.Согласно заявлению, в субботу Шукри провел телефонный разговор с Лавровым в связи с эскалацией между палестинцами и Израилем."Министры подчеркнули необходимость немедленного прекращения нынешней эскалации против сектора Газа и ожесточенных столкновений между палестинской и израильской сторонами", - говорится в заявлении МИД Египта.В Каире отметили, что Шукри сказал Лаврову о важности принятия Советом Безопасности ООН ответственности в палестинском вопросе и мер, защищающих права палестинского народа.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев.
Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
КАИР, 7 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри и его российский коллега Сергей Лавров в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость прекращения эскалации против сектора Газа и столкновений между палестинцами и Израилем, заявил египетский МИД.
Согласно заявлению, в субботу Шукри провел телефонный разговор с Лавровым в связи с эскалацией между палестинцами и Израилем.
"Министры подчеркнули необходимость немедленного прекращения нынешней эскалации против сектора Газа и ожесточенных столкновений между палестинской и израильской сторонами", - говорится в заявлении МИД Египта.
В Каире отметили, что Шукри сказал Лаврову о важности принятия Советом Безопасности ООН ответственности в палестинском вопросе и мер, защищающих права палестинского народа.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент ПалестиныМахмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.