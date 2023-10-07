https://ria.ru/20231007/eskalatsiya-1901207980.html

В МИД Египта и России призвали прекратить эскалацию против сектора Газа

В МИД Египта и России призвали прекратить эскалацию против сектора Газа - РИА Новости, 07.10.2023

В МИД Египта и России призвали прекратить эскалацию против сектора Газа

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри и его российский коллега Сергей Лавров в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость прекращения эскалации... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T19:39

2023-10-07T19:39

2023-10-07T19:52

в мире

египет

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

самех шукри

сергей лавров

биньямин нетаньяху

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри и его российский коллега Сергей Лавров в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость прекращения эскалации против сектора Газа и столкновений между палестинцами и Израилем, заявил египетский МИД.Согласно заявлению, в субботу Шукри провел телефонный разговор с Лавровым в связи с эскалацией между палестинцами и Израилем."Министры подчеркнули необходимость немедленного прекращения нынешней эскалации против сектора Газа и ожесточенных столкновений между палестинской и израильской сторонами", - говорится в заявлении МИД Египта.В Каире отметили, что Шукри сказал Лаврову о важности принятия Советом Безопасности ООН ответственности в палестинском вопросе и мер, защищающих права палестинского народа.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев.

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Уничтожение высоток в секторе Газа Уничтожение высоток в секторе Газа 2023-10-07T19:39 true PT0M14S

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в мире, египет, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, самех шукри, сергей лавров, биньямин нетаньяху, оон, хамас