https://ria.ru/20231007/energetika-1901152802.html

Путин заявил об открытости России к сотрудничеству в сфере энергетики

Путин заявил об открытости России к сотрудничеству в сфере энергетики - РИА Новости, 07.10.2023

Путин заявил об открытости России к сотрудничеству в сфере энергетики

Россия открыта к сотрудничеству в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:48

2023-10-07T14:48

2023-10-07T15:08

россия

экономика

владимир путин

узбекистан

казахстан

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству. Будем стремиться удовлетворять нужды всех наших казахстанских и узбекистанских друзей, партнеров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива", - сказал Путин на церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

https://ria.ru/20231004/rossiya-1900375774.html

россия

узбекистан

казахстан

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2023

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россия, экономика, владимир путин, узбекистан, казахстан