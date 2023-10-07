https://ria.ru/20231007/energetika-1901152802.html
Путин заявил об открытости России к сотрудничеству в сфере энергетики
Путин заявил об открытости России к сотрудничеству в сфере энергетики - РИА Новости, 07.10.2023
Путин заявил об открытости России к сотрудничеству в сфере энергетики
Россия открыта к сотрудничеству в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:48
2023-10-07T14:48
2023-10-07T15:08
россия
экономика
владимир путин
узбекистан
казахстан
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству. Будем стремиться удовлетворять нужды всех наших казахстанских и узбекистанских друзей, партнеров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива", - сказал Путин на церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
https://ria.ru/20231004/rossiya-1900375774.html
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россия, экономика, владимир путин, узбекистан, казахстан
Россия, Экономика, Владимир Путин, Узбекистан, Казахстан
Путин заявил об открытости России к сотрудничеству в сфере энергетики
Путин заявил, что Россия открыта к сотрудничеству в сфере энергетики