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Путин заявил об открытости России к сотрудничеству в сфере энергетики - РИА Новости, 07.10.2023
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14:48 07.10.2023 (обновлено: 15:08 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/energetika-1901152802.html
Путин заявил об открытости России к сотрудничеству в сфере энергетики
Путин заявил об открытости России к сотрудничеству в сфере энергетики - РИА Новости, 07.10.2023
Путин заявил об открытости России к сотрудничеству в сфере энергетики
Россия открыта к сотрудничеству в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:48
2023-10-07T15:08
россия
экономика
владимир путин
узбекистан
казахстан
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству. Будем стремиться удовлетворять нужды всех наших казахстанских и узбекистанских друзей, партнеров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива", - сказал Путин на церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
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россия, экономика, владимир путин, узбекистан, казахстан
Россия, Экономика, Владимир Путин, Узбекистан, Казахстан
Путин заявил об открытости России к сотрудничеству в сфере энергетики

Путин заявил, что Россия открыта к сотрудничеству в сфере энергетики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству. Будем стремиться удовлетворять нужды всех наших казахстанских и узбекистанских друзей, партнеров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива", - сказал Путин на церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
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4 октября, 11:49
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинУзбекистанКазахстан
 
 
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