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В Израиле сообщили о прекращении электроснабжения сектора Газа
В Израиле сообщили о прекращении электроснабжения сектора Газа - РИА Новости, 07.10.2023
В Израиле сообщили о прекращении электроснабжения сектора Газа
Израильский министр энергетики и национальной инфраструктуры Исраэль Кац сообщил, что приказал прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T19:48
2023-10-07T19:48
2023-10-07T19:56
в мире
израиль
группа газ
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Израильский министр энергетики и национальной инфраструктуры Исраэль Кац сообщил, что приказал прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа."Я подписал приказ, предписывающий электрической компании (Израиля - ред.) прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Того, что было раньше, уже не будет", - написал Кац в социальной сети X.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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в мире, израиль, группа газ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, махмуд аббас, исраэль кац
В мире, Израиль, Группа ГАЗ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Армия обороны Израиля, Махмуд Аббас, Исраэль Кац
В Израиле сообщили о прекращении электроснабжения сектора Газа
Минэнерго Израиля подписало указ о прекращении подачи электричества в Газу