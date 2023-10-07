Обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора убили в тюрьме
Шесть обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора убили в тюрьме
© AP Photo / APIКандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио
© AP Photo / API
Кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. Архивное фото
МЕХИКО, 7 окт - РИА Новости. Шесть человек, убитых в пятницу в тюрьме "Литораль" в эквадорском Гуаякиле, оказались колумбийцами, обвиняемыми в убийстве кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио, сообщила служба исполнения наказаний в социальной сети Х.
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"После того, как учреждения, ответственные за вывоз тел, провели необходимые анализы, сообщаем, что шесть человек, лишенных свободы, умерших в Центре лишения свободы № 1 Гуаяса - Джон Грегоре Р., Андрес Мануэль М., Адей Фернандо Х., Камило Андрес Р., Сулес Осмин С. и Хосе Нейдер Л. Все заключенные являются гражданами Колумбии и были обвинены в убийстве бывшего кандидата президенты Фернандо Вильявисенсио", - говорится в сообщении в блоге Национальной службы комплексного ухода за взрослыми и несовершеннолетними, лишенными свободы.
Тела шести заключенных были обнаружены в пятницу в одном из павильонов тюрьмы "Литораль". После этого происшествия президент страны Гильермо Лассо сообщил, что прервет свою зарубежную поездку, чтобы возглавить срочное заседание кабинета по вопросам безопасности.
Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит во время митинга в Кито в августе, который прошел незадолго до выборов. Ранения в результате нападения получили еще девять человек. Непосредственный исполнитель убийства скончался от огнестрельных ранений, после чего местные правоохранители задержали шесть человек по подозрению в причастности к преступлению.
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в конце сентября объявил о назначении вознаграждения в размере до пяти миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать или осудить злоумышленников, стоящих за убийством Вильявисенсио.