https://ria.ru/20231007/ekspert-1901162016.html

Операция ХАМАС завершится доминированием Израиля, считает эксперт

Операция ХАМАС завершится доминированием Израиля, считает эксперт - РИА Новости, 07.10.2023

Операция ХАМАС завершится доминированием Израиля, считает эксперт

Очередная эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС завершится в пользу Израиля, так как на его стороне огневое преимущество, однако пока невозможно сказать,... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T15:33

2023-10-07T15:33

2023-10-07T15:33

в мире

израиль

тель-авив

палестина

игорь коротченко

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

хамас

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Очередная эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС завершится в пользу Израиля, так как на его стороне огневое преимущество, однако пока невозможно сказать, сколько это займет времени, рассказал РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко. "Конечная фаза закончится безусловно военным доминированием Израиля, который не будет себя сдерживать в выборе целей по объектам ХАМАС, в том числе и в городской черте палестинских населенных пунктов", - сказал Коротченко. По его словам, огневое преимущество и военная мощь на стороне Израиля. На фоне ударов со стороны ХАМАС и пленения израильских солдат Тель-Авив будет проводить мобилизационное развертывание и призыв резервистов, считает эксперт. При этом он затруднился сказать, когда конфликт будет завершен. Коротченко "очень приблизительно" предположил, что он может продлиться от четырех-пяти дней до примерно двух недель. При этом эксперт не удивился силам, накопленным ХАМАС. "Конфликт старый, застарелый, поэтому есть определенный боевой потенциал", - пояснил он. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. По данным медиков, число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231007/ekspert-1901161155.html

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тель-авив

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в мире, израиль, тель-авив, палестина, игорь коротченко, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году