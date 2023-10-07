https://ria.ru/20231007/ekspert-1901161155.html
Эксперт назвал причину провала разведки Израиля
Эксперт назвал причину провала разведки Израиля - РИА Новости, 07.10.2023
Эксперт назвал причину провала разведки Израиля
Операция движения ХАМАС стала внезапностью для Израиля из-за неверной интерпретации разведданных и рассогласования между ведомствами, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:29
2023-10-07T15:29
2023-10-07T15:29
в мире
израиль
палестина
игорь коротченко
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
хамас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Операция движения ХАМАС стала внезапностью для Израиля из-за неверной интерпретации разведданных и рассогласования между ведомствами, рассказал РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко. "Внезапность удара ХАМАС и информация, поступающая о первой фазе боевых действий, свидетельствует о том, что израильские спецслужбы не предупредили политическое и военное руководство страны о готовящихся боевых действиях со стороны палестинцев", - сказал Коротченко. По его словам, ХАМАС в преддверии своих ударов по Израилю провело "успешные дезинформационные мероприятия". Израильские спецслужбы Моссад и АМАН получили необходимые разведданные, но неправильно их интерпретировали, считает эксперт. Кроме того, в обеих спецслужбах могли произойти "сбои в вертикали управления и получения информации", предположил Коротченко. Также столь внезапными действия ХАМАС могли оказаться из-за рассогласования между различными ведомствами Израиля, добавил он. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. По данным медиков, число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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в мире, израиль, палестина, игорь коротченко, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Игорь Коротченко, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эксперт назвал причину провала разведки Израиля
Эксперт: удар ХАМАС оказался внезапным из-за неверной интерпретации разведданных
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Операция движения ХАМАС стала внезапностью для Израиля из-за неверной интерпретации разведданных и рассогласования между ведомствами, рассказал РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко.
"Внезапность удара ХАМАС и информация, поступающая о первой фазе боевых действий, свидетельствует о том, что израильские спецслужбы не предупредили политическое и военное руководство страны о готовящихся боевых действиях со стороны палестинцев", - сказал Коротченко.
По его словам, ХАМАС в преддверии своих ударов по Израилю провело "успешные дезинформационные мероприятия". Израильские спецслужбы Моссад и АМАН получили необходимые разведданные, но неправильно их интерпретировали, считает эксперт.
Кроме того, в обеих спецслужбах могли произойти "сбои в вертикали управления и получения информации", предположил Коротченко. Также столь внезапными действия ХАМАС могли оказаться из-за рассогласования между различными ведомствами Израиля, добавил он.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. По данным медиков, число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ
) начала операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас
на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем