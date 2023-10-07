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В сбитом над Истрой беспилотнике нашли десять килограммов взрывчатки - РИА Новости, 07.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:21 07.10.2023 (обновлено: 21:46 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/dron-1901213219.html
В сбитом над Истрой беспилотнике нашли десять килограммов взрывчатки
В сбитом над Истрой беспилотнике нашли десять килограммов взрывчатки - РИА Новости, 07.10.2023
В сбитом над Истрой беспилотнике нашли десять килограммов взрывчатки
Беспилотник, который средства ПВО уничтожили над Истрой в субботу утром, нес десять килограммов взрывчатого вещества, сообщила глава городского округа Татьяна... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T20:21
2023-10-07T21:46
истра
происшествия
специальная военная операция на украине
татьяна витушева
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Беспилотник, который средства ПВО уничтожили над Истрой в субботу утром, нес десять килограммов взрывчатого вещества, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева в Telegram-канале."Беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы и уничтоженный средствами ПВО над территорией городского округа Истра, нес на себе взрывчатое вещество. &lt;...&gt; В результате направленного подрыва штатных средств взрывания контейнер был уничтожен саперной группой. Масса взрывчатого вещества &lt;...&gt; составляла десять килограммов в тротиловом эквиваленте", — заявила она.Уточняется, что часть жителей из домов коттеджного поселка "Русская деревня", расположенных рядом с местом падения обломков БПЛА, временно эвакуировали на безопасное расстояние.В субботу около 5:00 мск мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении силами ПВО атаки дрона в Истринском городском округе, он летел в сторону Москвы. Разрушений и пострадавших нет.Украинские войска регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар приходится на приграничные территории: Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также на Крым и Центральную Россию.
https://ria.ru/20231007/giroskop-1901149241.html
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
истра
москва
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истра, происшествия, татьяна витушева, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье)
Истра, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Татьяна Витушева, Сергей Собянин, Москва, Московская область (Подмосковье)
В сбитом над Истрой беспилотнике нашли десять килограммов взрывчатки

В сбитом в субботу утром над Истрой БПЛА нашли десять килограммов взрывчатки

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Беспилотник, который средства ПВО уничтожили над Истрой в субботу утром, нес десять килограммов взрывчатого вещества, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева в Telegram-канале.
"Беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы и уничтоженный средствами ПВО над территорией городского округа Истра, нес на себе взрывчатое вещество. <...> В результате направленного подрыва штатных средств взрывания контейнер был уничтожен саперной группой. Масса взрывчатого вещества <...> составляла десять килограммов в тротиловом эквиваленте", — заявила она.
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Уточняется, что часть жителей из домов коттеджного поселка "Русская деревня", расположенных рядом с местом падения обломков БПЛА, временно эвакуировали на безопасное расстояние.
В субботу около 5:00 мск мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении силами ПВО атаки дрона в Истринском городском округе, он летел в сторону Москвы. Разрушений и пострадавших нет.
Украинские войска регулярно атакуют российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар приходится на приграничные территории: Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также на Крым и Центральную Россию.
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Специальная военная операция на УкраинеИстраПроисшествияТатьяна ВитушеваСергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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