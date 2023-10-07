https://ria.ru/20231007/donetsk-1901115341.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 07.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили 3 кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и 7 обычных снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Горловке, сообщили в... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T10:05

2023-10-07T10:05

2023-10-07T10:05

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 3 кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и 7 обычных снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 08.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 09.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, сообщается, что украинские войска в 8.55 выпустили еще 3 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку. В 9.20 украинские войска выпустили также 3 снаряда того же калибра по Ясиноватскому району. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

горловка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, украина, вооруженные силы украины