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Кандидат в президенты США призвал признать правду о Донбассе
Кандидат в президенты США призвал признать правду о Донбассе - РИА Новости, 07.10.2023
Кандидат в президенты США призвал признать правду о Донбассе
С ложью, выставляющей Украину в хорошем свете, необходимо бороться, написал в соцсети X кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T01:45
2023-10-07T01:45
2023-10-07T01:45
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. С ложью, выставляющей Украину в хорошем свете, необходимо бороться, написал в соцсети X кандидат в президенты США Вивек Рамасвами."Поддерживающие войну республиканцы распространяют ту же ложь, что и Байден. <...> Большинство регионов Донбасса — русскоязычные, они не голосовали на украинских выборах уже почти десять лет. Мы должны смотреть в лицо этим суровым фактам, иначе мы повторим те же ошибки, что в Ираке и Афганистане", — заявил Рамасвами.Он добавил, что правительство Зеленского также запретило оппозиционные партии, объединил все СМИ в государственную формацию. Кроме того, в стране процветает коррупция, а украинский лидер "шантажировал" США отменой выборов в случае отсутствия финансирования.Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа — За жизнь".
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в мире, украина, сша, донбасс, владимир сальдо, вивек рамасвами, социалистическая партия украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, США, Донбасс, Владимир Сальдо, Вивек Рамасвами, Социалистическая партия Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
Кандидат в президенты США призвал признать правду о Донбассе
Кандидат в президенты США Рамасвами призвал бороться с ложью Украины о Донбассе