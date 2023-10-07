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Кандидат в президенты США призвал признать правду о Донбассе - РИА Новости, 07.10.2023
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01:45 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/donbass-1901092974.html
Кандидат в президенты США призвал признать правду о Донбассе
Кандидат в президенты США призвал признать правду о Донбассе - РИА Новости, 07.10.2023
Кандидат в президенты США призвал признать правду о Донбассе
С ложью, выставляющей Украину в хорошем свете, необходимо бороться, написал в соцсети X кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T01:45
2023-10-07T01:45
в мире
украина
сша
донбасс
владимир сальдо
вивек рамасвами
социалистическая партия украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. С ложью, выставляющей Украину в хорошем свете, необходимо бороться, написал в соцсети X кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.&quot;Поддерживающие войну республиканцы распространяют ту же ложь, что и Байден. &lt;...&gt; Большинство регионов Донбасса — русскоязычные, они не голосовали на украинских выборах уже почти десять лет. Мы должны смотреть в лицо этим суровым фактам, иначе мы повторим те же ошибки, что в Ираке и Афганистане&quot;, — заявил Рамасвами.Он добавил, что правительство Зеленского также запретило оппозиционные партии, объединил все СМИ в государственную формацию. Кроме того, в стране процветает коррупция, а украинский лидер "шантажировал" США отменой выборов в случае отсутствия финансирования.Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа — За жизнь".
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в мире, украина, сша, донбасс, владимир сальдо, вивек рамасвами, социалистическая партия украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, США, Донбасс, Владимир Сальдо, Вивек Рамасвами, Социалистическая партия Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
Кандидат в президенты США призвал признать правду о Донбассе

Кандидат в президенты США Рамасвами призвал бороться с ложью Украины о Донбассе

© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами выступает во время предвыборного митинга
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами выступает во время предвыборного митинга - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами выступает во время предвыборного митинга. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. С ложью, выставляющей Украину в хорошем свете, необходимо бороться, написал в соцсети X кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.
«

"Поддерживающие войну республиканцы распространяют ту же ложь, что и Байден. <...> Большинство регионов Донбасса — русскоязычные, они не голосовали на украинских выборах уже почти десять лет. Мы должны смотреть в лицо этим суровым фактам, иначе мы повторим те же ошибки, что в Ираке и Афганистане", — заявил Рамасвами.

Он добавил, что правительство Зеленского также запретило оппозиционные партии, объединил все СМИ в государственную формацию. Кроме того, в стране процветает коррупция, а украинский лидер "шантажировал" США отменой выборов в случае отсутствия финансирования.
Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Кандидат в президенты США поставил на место Зеленского
23 сентября, 06:41
 
В миреУкраинаСШАДонбассВладимир СальдоВивек РамасвамиСоциалистическая партия УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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