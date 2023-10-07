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Антонов осудил решение США выслать двух российских дипломатов - РИА Новости, 07.10.2023
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01:04 07.10.2023 (обновлено: 01:16 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/diplomaty-1901092035.html
Антонов осудил решение США выслать двух российских дипломатов
Антонов осудил решение США выслать двух российских дипломатов - РИА Новости, 07.10.2023
Антонов осудил решение США выслать двух российских дипломатов
Госдеп не объяснил причину высылки двух российских дипломатов, фактически руководствуясь принципами мести, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T01:04
2023-10-07T01:16
в мире
россия
сша
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Госдеп не объяснил причину высылки двух российских дипломатов, фактически руководствуясь принципами мести, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Ранее источник в МИД России подтвердил РИА Новости информацию о решении США и назвал его безосновательным. По словам собеседника агентства, российская сторона не заинтересована в эскалации, но в случае продолжения враждебных действий ответит жестко и решительно.&quot;На мою просьбу во время встречи в госдепе пояснить, в чем именно обвиняются наши товарищи, собеседники не смогли привести аргументов. Если за таковой не считать ссылку на то, что, дескать, власти страны пребывания не обязаны ничего объяснять. Таким образом, фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии&quot;, — отметил глава дипмиссии.Он подчеркнул, что высланных из Москвы сотрудников посольства США "уличили в действиях, не совместимых с дипломатической работой"."Высланные американцы по сути занимались вмешательством во внутренние дела, пытались нанести ущерб нацбезопасности России. Любые акции такого рода будут решительно пресекаться и получат адекватный ответ", — напомнил Антонов.По словам посла, в Госдепе при вручении ноты об объявлении сотрудников персонами нон грата ему говорили об отсутствии намерений афишировать это и делиться деталями с прессой.&quot;Как это уже неоднократно случалось раньше, нас опять ввели в заблуждение вопреки элементарным нормам дипломатического общения. Администрации важно показать, что недавнее выдворение американских дипломатов из России за подрывную деятельность не осталось без ответа&quot;, — завил Антонов.Шаг Вашингтона он назвал "очередным конфронтационным выпадом".Ранее в Госдепе сообщили РИА Новости, что США объявили двух российских дипломатов персонами нон грата в ответ на аналогичный шаг Москвы.В сентябре МИД объявил о высылке первого и второго секретаря посольства США Джеффри Силина и Дэвида Бернстайна. ФСБ поясняла, что по их заданию экс-сотрудник генконсульства во Владивостоке собирал информацию об СВО.
https://ria.ru/20230915/ssha-1896525096.html
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в мире, россия, сша, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов
Антонов осудил решение США выслать двух российских дипломатов

Антонов: двоих российских дипломатов высылают из США без объяснения причин

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Госдеп не объяснил причину высылки двух российских дипломатов, фактически руководствуясь принципами мести, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Ранее источник в МИД России подтвердил РИА Новости информацию о решении США и назвал его безосновательным. По словам собеседника агентства, российская сторона не заинтересована в эскалации, но в случае продолжения враждебных действий ответит жестко и решительно.
«

"На мою просьбу во время встречи в госдепе пояснить, в чем именно обвиняются наши товарищи, собеседники не смогли привести аргументов. Если за таковой не считать ссылку на то, что, дескать, власти страны пребывания не обязаны ничего объяснять. Таким образом, фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии", — отметил глава дипмиссии.

Он подчеркнул, что высланных из Москвы сотрудников посольства США "уличили в действиях, не совместимых с дипломатической работой".
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"Высланные американцы по сути занимались вмешательством во внутренние дела, пытались нанести ущерб нацбезопасности России. Любые акции такого рода будут решительно пресекаться и получат адекватный ответ", — напомнил Антонов.
По словам посла, в Госдепе при вручении ноты об объявлении сотрудников персонами нон грата ему говорили об отсутствии намерений афишировать это и делиться деталями с прессой.
«

"Как это уже неоднократно случалось раньше, нас опять ввели в заблуждение вопреки элементарным нормам дипломатического общения. Администрации важно показать, что недавнее выдворение американских дипломатов из России за подрывную деятельность не осталось без ответа", — завил Антонов.

Шаг Вашингтона он назвал "очередным конфронтационным выпадом".
Ранее в Госдепе сообщили РИА Новости, что США объявили двух российских дипломатов персонами нон грата в ответ на аналогичный шаг Москвы.
В сентябре МИД объявил о высылке первого и второго секретаря посольства США Джеффри Силина и Дэвида Бернстайна. ФСБ поясняла, что по их заданию экс-сотрудник генконсульства во Владивостоке собирал информацию об СВО.
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