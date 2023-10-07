https://ria.ru/20231007/dacha-1901102629.html

Депутат рассказал, можно ли противостоять падению соседской листвы

Депутат рассказал, можно ли противостоять падению соседской листвы - РИА Новости, 07.10.2023

Депутат рассказал, можно ли противостоять падению соседской листвы

Депутат Госдумы (фракция "Единая Россия"), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал РИА Новости, можно ли противостоять падению соседской РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T07:27

2023-10-07T07:27

2023-10-07T18:57

общество

жилье

россия

никита чаплин

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы (фракция "Единая Россия"), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал РИА Новости, можно ли противостоять падению соседской листвы на дачный участок, а также предложил ввести для регулирования подобных споров "соседское право". По словам депутата, собственник "должен терпеть воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие", если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов, а при отсутствии нормативов — разумных пределов, исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая. "Если говорить о листве, то действительно сосед имеет право размещать на своем земельном участке деревья с учетом действующих сводов правил. Например, высокорослые деревья на расстоянии не менее четырех метров от границы с соседом. Сосед не может влиять на листопад, в данном случае листопад — естественное свойство дерева, растущего в средней полосе России. Заставить соседа удалить дерево можно только в судебном порядке, но по причине аварийности дерева либо если дерево значительно затеняет смежный земельный участок", — пояснил депутат Чаплин. Также он отметил необходимость появления понятия "соседское право". "Главный принцип любого соседства — взаимное уважение и разумное терпение. <…> Листва — это лишь один из пробелов, которые никак не регулируются и портят отношения между собственниками дач. В многоквартирных домах споров возникает еще больше, например из-за лая собаки ночью. Поэтому законодательно стоит прописать нормы и спорные ситуации, чтобы соседи не спешили ругаться и вызывать полицию, а могли открыть свод правил и увидеть ответ на свой вопрос", — заключил парламентарий.

https://ria.ru/20230903/zhaloby-1893923259.html

https://ria.ru/20230820/dacha-1891083726.html

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общество, жилье, россия, никита чаплин