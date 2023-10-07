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Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым
Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым - РИА Новости, 07.10.2023
Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым
Украинские войска попытались атаковать Крым с помощью переоборудованной в ударный вариант ракеты комплекса С-200, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T18:48
2023-10-07T18:48
2023-10-07T19:41
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска попытались атаковать Крым с помощью переоборудованной в ударный вариант ракеты комплекса С-200, сообщили в Министерстве обороны."Около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", — говорится в заявлении.Средства ПВО своевременно обнаружили и уничтожили цель в воздухе, отметили в ведомстве. Накануне Минобороны сообщило об уничтожении малым катером ЧФ украинского беспилотника в десяти километрах от побережья полуострова.Кроме того, в ночь на пятницу боевики ВСУ попытались атаковать Севастополь. Как уточнил губернатор Михаил Развожаев, военные ликвидировали два надводных БПЛА.Войска противника регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым
Российская система ПВО сбила летящую в сторону Крыма украинскую ракету С-200