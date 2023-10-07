https://ria.ru/20231007/crimea-1901200772.html

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым - РИА Новости, 07.10.2023

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым

Украинские войска попытались атаковать Крым с помощью переоборудованной в ударный вариант ракеты комплекса С-200, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T18:48

2023-10-07T18:48

2023-10-07T19:41

специальная военная операция на украине

киев

россия

вооруженные силы украины

безопасность

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска попытались атаковать Крым с помощью переоборудованной в ударный вариант ракеты комплекса С-200, сообщили в Министерстве обороны."Около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", — говорится в заявлении.Средства ПВО своевременно обнаружили и уничтожили цель в воздухе, отметили в ведомстве. Накануне Минобороны сообщило об уничтожении малым катером ЧФ украинского беспилотника в десяти километрах от побережья полуострова.Кроме того, в ночь на пятницу боевики ВСУ попытались атаковать Севастополь. Как уточнил губернатор Михаил Развожаев, военные ликвидировали два надводных БПЛА.Войска противника регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

киев

россия

севастополь

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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, севастополь, михаил развожаев