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Эксперт рассказал, как западные автобренды хотят вернуться в Россию - РИА Новости, 07.10.2023
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05:30 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/brendy-1901099052.html
Эксперт рассказал, как западные автобренды хотят вернуться в Россию
Эксперт рассказал, как западные автобренды хотят вернуться в Россию - РИА Новости, 07.10.2023
Эксперт рассказал, как западные автобренды хотят вернуться в Россию
Ушедшие из России западные автомобильные компании "кусают локти" и думают, как вернуться в РФ, заявила РИА Новости управляющий директор международной... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T05:30
2023-10-07T05:30
экономика
россия
авто
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ушедшие из России западные автомобильные компании "кусают локти" и думают, как вернуться в РФ, заявила РИА Новости управляющий директор международной консалтинговой компании "Автобосс" Светлана Володина. "Западные автомобильные компании, покинувшие в прошлом году Россию, кусают, можно сказать, локти. Еще бы. К настоящему времени они потеряли более 30% российского рынка, который был весьма прибыльным для них", - сказала она. Неудивительно, заметила Володина, что сегодня они думают, как вернуться в РФ. "Наши партнеры из Кыргызстана, у которых несколько дилерских центров в стране, рассказали, например, что не только китайские производители, такие как Haval, Exeed, Geely, Changan, уже приступили к строительству своих заводов, но и подобное желание высказывают сейчас некоторые западные автокомпании", - заметила собеседница агентства. По ее словам, для "западных автомобильных брендов - это, таким образом, возможность через киргизских дилеров выйти в Россию".
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экономика, россия, авто
Экономика, Россия, Авто
Эксперт рассказал, как западные автобренды хотят вернуться в Россию

Эксперт: западные автобренды кусают локти и думают, как вернуться в Россию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтосалон Volvo
Автосалон Volvo - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автосалон Volvo. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ушедшие из России западные автомобильные компании "кусают локти" и думают, как вернуться в РФ, заявила РИА Новости управляющий директор международной консалтинговой компании "Автобосс" Светлана Володина.
«
"Западные автомобильные компании, покинувшие в прошлом году Россию, кусают, можно сказать, локти. Еще бы. К настоящему времени они потеряли более 30% российского рынка, который был весьма прибыльным для них", - сказала она.
Неудивительно, заметила Володина, что сегодня они думают, как вернуться в РФ.
"Наши партнеры из Кыргызстана, у которых несколько дилерских центров в стране, рассказали, например, что не только китайские производители, такие как Haval, Exeed, Geely, Changan, уже приступили к строительству своих заводов, но и подобное желание высказывают сейчас некоторые западные автокомпании", - заметила собеседница агентства.
По ее словам, для "западных автомобильных брендов - это, таким образом, возможность через киргизских дилеров выйти в Россию".
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