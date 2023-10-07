https://ria.ru/20231007/brendy-1901099052.html

Эксперт рассказал, как западные автобренды хотят вернуться в Россию

Эксперт рассказал, как западные автобренды хотят вернуться в Россию - РИА Новости, 07.10.2023

Эксперт рассказал, как западные автобренды хотят вернуться в Россию

Ушедшие из России западные автомобильные компании "кусают локти" и думают, как вернуться в РФ, заявила РИА Новости управляющий директор международной... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T05:30

2023-10-07T05:30

2023-10-07T05:30

экономика

россия

авто

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ушедшие из России западные автомобильные компании "кусают локти" и думают, как вернуться в РФ, заявила РИА Новости управляющий директор международной консалтинговой компании "Автобосс" Светлана Володина. "Западные автомобильные компании, покинувшие в прошлом году Россию, кусают, можно сказать, локти. Еще бы. К настоящему времени они потеряли более 30% российского рынка, который был весьма прибыльным для них", - сказала она. Неудивительно, заметила Володина, что сегодня они думают, как вернуться в РФ. "Наши партнеры из Кыргызстана, у которых несколько дилерских центров в стране, рассказали, например, что не только китайские производители, такие как Haval, Exeed, Geely, Changan, уже приступили к строительству своих заводов, но и подобное желание высказывают сейчас некоторые западные автокомпании", - заметила собеседница агентства. По ее словам, для "западных автомобильных брендов - это, таким образом, возможность через киргизских дилеров выйти в Россию".

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экономика, россия, авто