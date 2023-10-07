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В Ивановской области столкнулись три легковушки, есть погибшие
В Ивановской области столкнулись три легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 07.10.2023
В Ивановской области столкнулись три легковушки, есть погибшие
Четыре человека погибли в ДТП с участием трех легковых автомобилей в Комсомольском районе Ивановской области, сообщила пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T21:11
2023-10-07T21:11
2023-10-07T21:11
происшествия
ивановская область
комсомольский район
авто
иваново
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РЯЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП с участием трех легковых автомобилей в Комсомольском районе Ивановской области, сообщила пресс-служба УМВД по региону. "Четыре человека погибли при ДТП в Комсомольском районе", - говорится в сообщении ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте". По предварительным данным, "ВАЗ-2110" следовал в сторону города Иваново и совершил столкновение со встречной Lada Kalina. Также в аварию попал Hyundai Solaris, следовавший за Lada Kalina. "В результате аварии на месте ДТП погибли трое граждан, находившиеся в "десятке", и один человек из Lada Kalina", - уточняет УМВД. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ДПС.
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происшествия, ивановская область, комсомольский район, авто, иваново
Происшествия, Ивановская область, Комсомольский район, Авто, Иваново
В Ивановской области столкнулись три легковушки, есть погибшие
При столкновении трех легковушек в Ивановской области погибли четыре человека