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В Иваново произошло ДТП с участием маршрутки и двух легковушек

В Иваново произошло ДТП с участием маршрутки и двух легковушек - РИА Новости, 07.10.2023

В Иваново произошло ДТП с участием маршрутки и двух легковушек

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей и маршрутного такси в Иваново, сообщила пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T18:59

2023-10-07T18:59

2023-10-07T18:59

происшествия

иваново

ивановская область

ford motor

lada vesta

peugeot 3008

авто

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РЯЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей и маршрутного такси в Иваново, сообщила пресс-служба УМВД по региону. По данным ведомства, в Иваново автомашина Lada Largus выезжала с придомовой территории и не уступила дорогу автомобилю Ford Focus. От столкновения Ford потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой Peugeot. "На место ДТП выезжали наряды ДПС и две кареты скорой помощи. В результате ДТП травмы получили трое пассажиров маршрутки. Характер травм и окончательное число пострадавших уточняется. Водитель Lada Largus не пострадал. Женщина-водитель Ford Focus получила ушиб руки", - говорится в сообщении на странице УМВД по Ивановской области в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html

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происшествия, иваново, ивановская область, ford motor, lada vesta, peugeot 3008, авто