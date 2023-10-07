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В Иваново произошло ДТП с участием маршрутки и двух легковушек - РИА Новости, 07.10.2023
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18:59 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/avariya-1901201896.html
В Иваново произошло ДТП с участием маршрутки и двух легковушек
В Иваново произошло ДТП с участием маршрутки и двух легковушек - РИА Новости, 07.10.2023
В Иваново произошло ДТП с участием маршрутки и двух легковушек
Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей и маршрутного такси в Иваново, сообщила пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T18:59
2023-10-07T18:59
происшествия
иваново
ивановская область
ford motor
lada vesta
peugeot 3008
авто
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РЯЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей и маршрутного такси в Иваново, сообщила пресс-служба УМВД по региону. По данным ведомства, в Иваново автомашина Lada Largus выезжала с придомовой территории и не уступила дорогу автомобилю Ford Focus. От столкновения Ford потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой Peugeot. "На место ДТП выезжали наряды ДПС и две кареты скорой помощи. В результате ДТП травмы получили трое пассажиров маршрутки. Характер травм и окончательное число пострадавших уточняется. Водитель Lada Largus не пострадал. Женщина-водитель Ford Focus получила ушиб руки", - говорится в сообщении на странице УМВД по Ивановской области в социальной сети "ВКонтакте".
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происшествия, иваново, ивановская область, ford motor, lada vesta, peugeot 3008, авто
Происшествия, Иваново, Ивановская область, Ford Motor, Lada Vesta, Peugeot 3008, Авто
В Иваново произошло ДТП с участием маршрутки и двух легковушек

В ДТП с маршруткой и двумя легковушками в Иваново пострадали четыре человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей и маршрутного такси в Иваново, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
По данным ведомства, в Иваново автомашина Lada Largus выезжала с придомовой территории и не уступила дорогу автомобилю Ford Focus. От столкновения Ford потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой Peugeot.
"На место ДТП выезжали наряды ДПС и две кареты скорой помощи. В результате ДТП травмы получили трое пассажиров маршрутки. Характер травм и окончательное число пострадавших уточняется. Водитель Lada Largus не пострадал. Женщина-водитель Ford Focus получила ушиб руки", - говорится в сообщении на странице УМВД по Ивановской области в социальной сети "ВКонтакте".
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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ПроисшествияИвановоИвановская областьFord MotorLada VestaPeugeot 3008Авто
 
 
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