https://ria.ru/20231007/avariya-1901148136.html

В Вологодской области легковушка врезалась в грузовик, погиб ребенок

В Вологодской области легковушка врезалась в грузовик, погиб ребенок - РИА Новости, 07.10.2023

В Вологодской области легковушка врезалась в грузовик, погиб ребенок

Тринадцатилетняя девочка стала жертвой ДТП в Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:20

2023-10-07T14:20

2023-10-07T15:05

происшествия

вологодская область

тотьма

котлас

авто

hyundai creta

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка стала жертвой ДТП в Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. "По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Sonata допустил наезд на грузовик, который стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией. Три человека получили травмы, все госпитализированы, ребенок (пассажир легковушки) скончался на месте", — сказал собеседник агентства. Авария произошла на трассе Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово. Водитель грузовика в момент аварии стоял на дороге вместе с водителем другого автомобиля. Пострадавшие — 52-летняя пассажирка легкового авто и два человека, стоявшие возле ГАЗ-31, доставлены в Нюксенскую ЦРБ. Водитель Hyundai Sonata не пострадал. Проводится проверка обстоятельств аварии, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

вологодская область

тотьма

котлас

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происшествия, вологодская область, тотьма, котлас, авто, hyundai creta