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В Вологодской области легковушка врезалась в грузовик, погиб ребенок - РИА Новости, 07.10.2023
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14:20 07.10.2023 (обновлено: 15:05 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/avariya-1901148136.html
В Вологодской области легковушка врезалась в грузовик, погиб ребенок
В Вологодской области легковушка врезалась в грузовик, погиб ребенок - РИА Новости, 07.10.2023
В Вологодской области легковушка врезалась в грузовик, погиб ребенок
Тринадцатилетняя девочка стала жертвой ДТП в Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:20
2023-10-07T15:05
происшествия
вологодская область
тотьма
котлас
авто
hyundai creta
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка стала жертвой ДТП в Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. "По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Sonata допустил наезд на грузовик, который стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией. Три человека получили травмы, все госпитализированы, ребенок (пассажир легковушки) скончался на месте", — сказал собеседник агентства. Авария произошла на трассе Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово. Водитель грузовика в момент аварии стоял на дороге вместе с водителем другого автомобиля. Пострадавшие — 52-летняя пассажирка легкового авто и два человека, стоявшие возле ГАЗ-31, доставлены в Нюксенскую ЦРБ. Водитель Hyundai Sonata не пострадал. Проводится проверка обстоятельств аварии, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
вологодская область
тотьма
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происшествия, вологодская область, тотьма, котлас, авто, hyundai creta
Происшествия, Вологодская область, Тотьма, Котлас, Авто, Hyundai Creta
В Вологодской области легковушка врезалась в грузовик, погиб ребенок

В Вологодской области легковушка врезалась в грузовик, погибла 13-летняя девочка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка стала жертвой ДТП в Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Sonata допустил наезд на грузовик, который стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией. Три человека получили травмы, все госпитализированы, ребенок (пассажир легковушки) скончался на месте", — сказал собеседник агентства.
Авария произошла на трассе Чекшино — ТотьмаКотлас — Куратово. Водитель грузовика в момент аварии стоял на дороге вместе с водителем другого автомобиля. Пострадавшие — 52-летняя пассажирка легкового авто и два человека, стоявшие возле ГАЗ-31, доставлены в Нюксенскую ЦРБ.
Водитель Hyundai Sonata не пострадал. Проводится проверка обстоятельств аварии, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияВологодская областьТотьмаКотласАвтоHyundai Creta
 
 
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