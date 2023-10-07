https://ria.ru/20231007/ataki-1901188902.html
В армии Израиля опасаются возможной атаки еще из двух стран
В армии Израиля опасаются возможной атаки еще из двух стран - РИА Новости, 07.10.2023
В армии Израиля опасаются возможной атаки еще из двух стран
Представитель армии Израиля Ричард Хехт заявил, что израильские силы опасаются возможной атаки из Ливана или Сирии в случае, если там активны палестинские... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T17:42
2023-10-07T17:42
2023-10-07T17:42
в мире
израиль
ливан
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля
хамас
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Представитель армии Израиля Ричард Хехт заявил, что израильские силы опасаются возможной атаки из Ливана или Сирии в случае, если там активны палестинские группировки, сообщает телеканал CNN. "Мы готовы на севере, в случае, если там есть некие палестинские группировки, если они решат прийти, мы будем готовы", - сказал Хехт телеканалу. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны.
По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения.
2023-10-07T17:42
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в мире, израиль, ливан, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля, хамас
В мире, Израиль, Ливан, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля, Хамас
В армии Израиля опасаются возможной атаки еще из двух стран
Спикер ЦАХАЛ Хехт заявил об опасениях из-за возможной атаки из Ливана или Сирии