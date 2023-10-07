https://ria.ru/20231007/ataki-1901188508.html

Трамп заявил, что деньги американцев помогли ХАМАС атаковать Израиль

Трамп заявил, что деньги американцев помогли ХАМАС атаковать Израиль - РИА Новости, 07.10.2023

Трамп заявил, что деньги американцев помогли ХАМАС атаковать Израиль

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своей убежденности в том, что американские деньги помогли ХАМАС атаковать Израиль. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T17:40

2023-10-07T17:40

2023-10-07T17:40

в мире

израиль

палестина

дональд трамп

джо байден

биньямин нетаньяху

сша

хамас

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своей убежденности в том, что американские деньги помогли ХАМАС атаковать Израиль. "К несчастью, помогли финансировать эти атаки доллары американских налогоплательщиков, которые, как сообщается, поступили от администрации Джо Байдена", - говорится в заявлении Трампа. По его словам, предыдущая администрация "принесла на Ближний Восток столько мира, только чтобы увидеть, как Байден сводит его на нет темпами, какими никто и не мог представить". "Атаки ХАМАС являются позором, Израиль имеет право защищать себя любой подавляющей силой", - заявил Трамп. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

израиль

палестина

сша

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Ракетные атаки: обострение конфликта между Палестиной и Израилем Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении бойцов в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране. 2023-10-07T17:40 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, дональд трамп, джо байден, биньямин нетаньяху, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля