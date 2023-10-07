Трамп заявил, что деньги американцев помогли ХАМАС атаковать Израиль
Трамп: администрация Байдена профинансировала атаки ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima ShbairРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своей убежденности в том, что американские деньги помогли ХАМАС атаковать Израиль.
"К несчастью, помогли финансировать эти атаки доллары американских налогоплательщиков, которые, как сообщается, поступили от администрации Джо Байдена", - говорится в заявлении Трампа.
По его словам, предыдущая администрация "принесла на Ближний Восток столько мира, только чтобы увидеть, как Байден сводит его на нет темпами, какими никто и не мог представить".
"Атаки ХАМАС являются позором, Израиль имеет право защищать себя любой подавляющей силой", - заявил Трамп.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.