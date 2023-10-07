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США осудили атаки ХАМАС на Израиль

США осудили атаки ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 07.10.2023

США осудили атаки ХАМАС на Израиль

США осуждают атаки ХАМАС на Израиль, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T17:23

2023-10-07T17:23

2023-10-07T17:42

в мире

израиль

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энтони блинкен

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махмуд аббас

армия обороны израиля

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США осуждают атаки ХАМАС на Израиль, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. "США осуждают ужасающие нападения террористов ХАМАС на Израиль, включая мирных жителей и гражданские общины. Террору никогда не может быть оправдания", - говорится в распространенном заявлении Блинкена. Он подчеркнул, что США остаются в тесном контакте с Израилем и поддерживают его право защищать себя. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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