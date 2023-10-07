https://ria.ru/20231007/agenty-1901165969.html
Хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ
Хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ - РИА Новости, 07.10.2023
Хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ
Правоохранительные органы получили от пророссийских хакеров список агентов Службы безопасности Украины, действующих в новых регионах, сообщили журналистам... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:51
2023-10-07T15:51
2023-10-07T19:10
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
служба безопасности украины
россия
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы получили от пророссийских хакеров список агентов Службы безопасности Украины, действующих в новых регионах, сообщили журналистам оперативные службы Запорожской области. "В частности, получены списки лиц, сотрудничающих или ранее сотрудничавших с украинской стороной, сведения о выполняемых ими задачах", — сказали они.По словам сотрудников, кроме документов для служебного пользования, получены данные с грифами "секретно" и "совершенно секретно", которые хранил у себя в тайнике беглый подполковник СБУ Сергей Фролов.Правоохранители отметили, что эта информация получила подтверждение и помогла раскрыть несколько схем взаимодействия СБУ, выявить методы давления украинских спецслужб на россиян и уже привела к задержаниям.В июле хакерская группировка RaHDit опубликовала сведения о 1,7 тысячи сотрудников СБУ и двух тысячах военнослужащих украинских ВМС, а также об участниках волонтерской организации UA Cats Division, собирающей донаты на морские дроны для Украины.До этого RaHDit неоднократно публиковали данные сотрудников СБУ, украинских националистов и боевиков, офицеров НАТО, воющих против России, наемников и тому подобных.
https://ria.ru/20230525/khakery-1874013753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Служба безопасности Украины, Россия, Украина
Хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ
Хакеры передали силовикам в Запорожской области список проукраинской агентуры