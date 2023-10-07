https://ria.ru/20231007/agenty-1901165969.html

Хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ

Хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ - РИА Новости, 07.10.2023

Хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ

Правоохранительные органы получили от пророссийских хакеров список агентов Службы безопасности Украины, действующих в новых регионах, сообщили журналистам... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T15:51

2023-10-07T15:51

2023-10-07T19:10

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

служба безопасности украины

россия

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы получили от пророссийских хакеров список агентов Службы безопасности Украины, действующих в новых регионах, сообщили журналистам оперативные службы Запорожской области. "В частности, получены списки лиц, сотрудничающих или ранее сотрудничавших с украинской стороной, сведения о выполняемых ими задачах", — сказали они.По словам сотрудников, кроме документов для служебного пользования, получены данные с грифами "секретно" и "совершенно секретно", которые хранил у себя в тайнике беглый подполковник СБУ Сергей Фролов.Правоохранители отметили, что эта информация получила подтверждение и помогла раскрыть несколько схем взаимодействия СБУ, выявить методы давления украинских спецслужб на россиян и уже привела к задержаниям.В июле хакерская группировка RaHDit опубликовала сведения о 1,7 тысячи сотрудников СБУ и двух тысячах военнослужащих украинских ВМС, а также об участниках волонтерской организации UA Cats Division, собирающей донаты на морские дроны для Украины.До этого RaHDit неоднократно публиковали данные сотрудников СБУ, украинских националистов и боевиков, офицеров НАТО, воющих против России, наемников и тому подобных.

https://ria.ru/20230525/khakery-1874013753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, служба безопасности украины, россия, украина