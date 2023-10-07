Рейтинг@Mail.ru
Хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ - РИА Новости, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 07.10.2023 (обновлено: 19:10 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/agenty-1901165969.html
Хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ
Хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ - РИА Новости, 07.10.2023
Хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ
Правоохранительные органы получили от пророссийских хакеров список агентов Службы безопасности Украины, действующих в новых регионах, сообщили журналистам... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:51
2023-10-07T19:10
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
служба безопасности украины
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894141766_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_0110069a2c0f3a1b576c87afe3fa6980.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы получили от пророссийских хакеров список агентов Службы безопасности Украины, действующих в новых регионах, сообщили журналистам оперативные службы Запорожской области. &quot;В частности, получены списки лиц, сотрудничающих или ранее сотрудничавших с украинской стороной, сведения о выполняемых ими задачах&quot;, — сказали они.По словам сотрудников, кроме документов для служебного пользования, получены данные с грифами "секретно" и "совершенно секретно", которые хранил у себя в тайнике беглый подполковник СБУ Сергей Фролов.Правоохранители отметили, что эта информация получила подтверждение и помогла раскрыть несколько схем взаимодействия СБУ, выявить методы давления украинских спецслужб на россиян и уже привела к задержаниям.В июле хакерская группировка RaHDit опубликовала сведения о 1,7 тысячи сотрудников СБУ и двух тысячах военнослужащих украинских ВМС, а также об участниках волонтерской организации UA Cats Division, собирающей донаты на морские дроны для Украины.До этого RaHDit неоднократно публиковали данные сотрудников СБУ, украинских националистов и боевиков, офицеров НАТО, воющих против России, наемников и тому подобных.
https://ria.ru/20230525/khakery-1874013753.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894141766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f22374ef34d15375cb7c5c3cb0b0ae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, служба безопасности украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Служба безопасности Украины, Россия, Украина
Хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ

Хакеры передали силовикам в Запорожской области список проукраинской агентуры

© iStock.com / dem10Хакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© iStock.com / dem10
Хакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы получили от пророссийских хакеров список агентов Службы безопасности Украины, действующих в новых регионах, сообщили журналистам оперативные службы Запорожской области.
«

"В частности, получены списки лиц, сотрудничающих или ранее сотрудничавших с украинской стороной, сведения о выполняемых ими задачах", — сказали они.

По словам сотрудников, кроме документов для служебного пользования, получены данные с грифами "секретно" и "совершенно секретно", которые хранил у себя в тайнике беглый подполковник СБУ Сергей Фролов.
Правоохранители отметили, что эта информация получила подтверждение и помогла раскрыть несколько схем взаимодействия СБУ, выявить методы давления украинских спецслужб на россиян и уже привела к задержаниям.
В июле хакерская группировка RaHDit опубликовала сведения о 1,7 тысячи сотрудников СБУ и двух тысячах военнослужащих украинских ВМС, а также об участниках волонтерской организации UA Cats Division, собирающей донаты на морские дроны для Украины.
До этого RaHDit неоднократно публиковали данные сотрудников СБУ, украинских националистов и боевиков, офицеров НАТО, воющих против России, наемников и тому подобных.
Хакер - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Хакеры RaHDit и Zаря добыли данные на иностранных боевиков, воюющих в ВСУ
25 мая, 10:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьСлужба безопасности УкраиныРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала