https://ria.ru/20231007/afganistan-1901147234.html

В Афганистане 14 человек погибли, 78 пострадали из-за землетрясения

В Афганистане 14 человек погибли, 78 пострадали из-за землетрясения - РИА Новости, 07.10.2023

В Афганистане 14 человек погибли, 78 пострадали из-за землетрясения

Как минимум 14 человек погибли, еще 78 пострадали при землетрясении на западе Афганистана, передает агентство AFP со ссылкой на директора управления... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:10

2023-10-07T14:10

2023-10-07T14:48

в мире

афганистан

герат (провинция)

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

происшествия

общество

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Как минимум 14 человек погибли, еще 78 пострадали при землетрясении на западе Афганистана, передает агентство AFP со ссылкой на директора управления общественного здравоохранения провинции Герат Мохаммада Талеба Шахида."Землетрясение магнитудой 6,3 в провинции Герат на западе Афганистана унесло 14 жизней, 78 человек пострадали, заявил чиновник, опасаясь, что число жертв может возрасти в связи с обнаружением тел под обломками зданий", — говорится в сообщении.В субботу утром Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений на западе страны магнитудой до 6,4.

https://ria.ru/20231007/trevoga-1901105152.html

афганистан

герат (провинция)

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в мире, афганистан, герат (провинция), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), происшествия, общество