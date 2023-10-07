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В Афганистане 14 человек погибли, 78 пострадали из-за землетрясения - РИА Новости, 07.10.2023
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14:10 07.10.2023 (обновлено: 14:48 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/afganistan-1901147234.html
В Афганистане 14 человек погибли, 78 пострадали из-за землетрясения
В Афганистане 14 человек погибли, 78 пострадали из-за землетрясения - РИА Новости, 07.10.2023
В Афганистане 14 человек погибли, 78 пострадали из-за землетрясения
Как минимум 14 человек погибли, еще 78 пострадали при землетрясении на западе Афганистана, передает агентство AFP со ссылкой на директора управления... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:10
2023-10-07T14:48
в мире
афганистан
герат (провинция)
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
происшествия
общество
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Как минимум 14 человек погибли, еще 78 пострадали при землетрясении на западе Афганистана, передает агентство AFP со ссылкой на директора управления общественного здравоохранения провинции Герат Мохаммада Талеба Шахида."Землетрясение магнитудой 6,3 в провинции Герат на западе Афганистана унесло 14 жизней, 78 человек пострадали, заявил чиновник, опасаясь, что число жертв может возрасти в связи с обнаружением тел под обломками зданий", — говорится в сообщении.В субботу утром Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений на западе страны магнитудой до 6,4.
https://ria.ru/20231007/trevoga-1901105152.html
афганистан
герат (провинция)
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в мире, афганистан, герат (провинция), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), происшествия, общество
В мире, Афганистан, Герат (провинция), Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Происшествия, Общество
В Афганистане 14 человек погибли, 78 пострадали из-за землетрясения

На западе Афганистана 14 человек погибли, 78 пострадали при землетрясении

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Как минимум 14 человек погибли, еще 78 пострадали при землетрясении на западе Афганистана, передает агентство AFP со ссылкой на директора управления общественного здравоохранения провинции Герат Мохаммада Талеба Шахида.
"Землетрясение магнитудой 6,3 в провинции Герат на западе Афганистана унесло 14 жизней, 78 человек пострадали, заявил чиновник, опасаясь, что число жертв может возрасти в связи с обнаружением тел под обломками зданий", — говорится в сообщении.
В субботу утром Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений на западе страны магнитудой до 6,4.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3
Вчера, 08:31
 
В миреАфганистанГерат (провинция)Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)ПроисшествияОбщество
 
 
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