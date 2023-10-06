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"Будет хуже". Украину ожидает страшная зима, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2023
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05:51 06.10.2023 (обновлено: 10:48 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/zima-1900843229.html
"Будет хуже". Украину ожидает страшная зима, пишут СМИ
"Будет хуже". Украину ожидает страшная зима, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2023
"Будет хуже". Украину ожидает страшная зима, пишут СМИ
Грядущая зима окажется для Украины страшнее предыдущей из-за проблем с энергоснабжением, пишет обозреватель сербской газеты "Политика" Деян Новакович. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T05:51
2023-10-06T10:48
в мире
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россия
киев
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Грядущая зима окажется для Украины страшнее предыдущей из-за проблем с энергоснабжением, пишет обозреватель сербской газеты "Политика" Деян Новакович."Украинские власти не скрывают страха, что из-за энергообеспечения предстоящая зима будет хуже прошлой. Союзники помогают Киеву финансами и рабочей силой, благодаря чему украинские инженеры работают день и ночь, чтобы вовремя восстановить все, что нужно, до предстоящего холодного сезона. &lt;...&gt; Процесс идет туго", — заявил Новакович.Он добавил, что подготовка к холодной зиме ведется параллельно с регулярным обслуживанием систем. Однако, отметил обозреватель, многие части этих систем уже устарели.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин
"Будет хуже". Украину ожидает страшная зима, пишут СМИ

"Политика": грядущая зима для Украины будет хуже и страшнее предыдущей

© iStock.com / horkinsГород Житомир
Город Житомир - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© iStock.com / horkins
Город Житомир. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Грядущая зима окажется для Украины страшнее предыдущей из-за проблем с энергоснабжением, пишет обозреватель сербской газеты "Политика" Деян Новакович.
«
"Украинские власти не скрывают страха, что из-за энергообеспечения предстоящая зима будет хуже прошлой. Союзники помогают Киеву финансами и рабочей силой, благодаря чему украинские инженеры работают день и ночь, чтобы вовремя восстановить все, что нужно, до предстоящего холодного сезона. <...> Процесс идет туго", — заявил Новакович.
Он добавил, что подготовка к холодной зиме ведется параллельно с регулярным обслуживанием систем. Однако, отметил обозреватель, многие части этих систем уже устарели.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Киев - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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